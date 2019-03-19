Ordu’nun Gölköy ilçesinde, dün akşam saatlerinde edinilen bilgilere göre, tartıştığı kayınpederi Yılmaz Damar’ı (47) tüfekle vurarak öldüren damat Özkan Ö., kayınpederinin cesedini de boş bir araziye attı. Olayın yaşandığı gecenin sabahı, durumu babası N.Ö.’ye anlatan damat, babası tarafından jandarma ekiplerine teslim edildi.

CESEDİN YERİNİ GÖSTERDİ

İHA'da yer alan habere göre cinayeti itiraf eden damat Özkan Ö., cesedi attığı alanı da ekiplere gösterdi. Ekmek fırını işlettiği öğrenilen ve ormanlık alanda bulunan Yılmaz Damar’ın cesedi, otopsi yapılmak için Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Konuyla alakalı tahkikat sürüyor.