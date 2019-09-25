Damar genişlemesi; damarlar yoluyla gönderilen kan miktarının artan kan basıncı nedeniyle birikerek damarların genişlemesine sebep olan durumdur. Genişleyen damarlarda damar yoluna aşırı yük binmesinden dolayı çatlaklar oluşabilir, damarlarda patlamalar meydana gelebilir.

Bu durum sonucunda gelişen damar çatlakları ve patlamaları tedavi edilmezse ölümcül sonuçlar doğurabilmektedir. Dışarıdan fark edilen bir hastalık değildir ve bu yüzden önlem alınarak önlenmesi yolu en sağlıklısıdır. Damarlarda genişleme kadınlara oranla, erkeklerde daha fazla görülen bir rahatsızlıktır.

Damar Genişlemesinin Meydana Gelmesine Etki Eden Durumlar;

Aşırı sigara kullanımı,

Yüksek tansiyon,

Damarlara denk gelen yaralanmalar ve darplar,

Yüksek kolesterol ve yağlı gıdalar tüketmek,

Devamlı doğum kontrol hapı kullanmak gibi nedenler zemin hazırlamaktadır.

Damar genişlemelerinde tedavi yöntemleri cerrahi müdahale ve bitkisel tedavi yöntemleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Cerrahi Müdahale;

Gelişen tıpla beraber damar genişlemelerin oldukça gelişmiş yöntemler uygulanmaktadır. Genişleme meydana gelerek çatlayan veya patlamış damar eğer çok etkili bir yerde bulunmuyorsa ve ince ise damar tıkayıcı ilaçla kapatılmaktadır. Diğer bir yöntem ise; hasar görmüş damar çıkartılarak, yerine yapay damar konulması yöntemidir.

Bitkisel İlaçlar İle Tedavi Yöntemleri;

Doktorların araştırmasını yaparak tavsiye ettiği bitkisel yöntemlerdir. Bunlar; üzüm çekirdeği, atkestanesi, yulaf ve çoban çökerten bitkisidir. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi etmek amaçlı kullanılmaktadır.