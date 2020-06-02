Türkiye’de yaklaşık 291 çeşit köfte çeşidi bulunmaktadır. Birçok bölgemizde misafir yemeği olarak bilinen dalyan köfte, akşam ve öğlen yemekleri için pilavla ya da patates püresi ile beraber servis edebileceğiniz lezzetli köftelerden birisidir. İç harcına haşlanmış yumurta koyulan dalyan köftesini arzu ederseniz daha önceden haşlanmış bebek patateslerle de yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış bir tercih. Ancak haşlanmış yumurtalar köftenin içinde herhangi bir koku ve lezzet değişikliğine neden olmadıkları gibi görsel açıdan da güzel bir görüntüye neden olmaktadır. Eğer kararınız yumurtalı dalyan köfte ise kolaylıkla hazırlayabileceğiniz tarife geçebiliriz.
Dalyan köfte harcıiçin malzemeler
- 750 gr kıyma
- 1 adet orta boy soğan
- 1 adet yumurta
- 1 veya 2 arzuya göre sarımsak
- 1 su bardağı galeta unu
- 3 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı yenibahar
Dalyan köfte içi malzemeleri
- 3 adet orta boy patates
- 2 adet havuç
- 1 kâse bezelye
- 3 yumurta
Dalyan köfte üzerini süsleme için malzemeleri
- 1 ya da 2 yemek kaşığı Zeytinyağı
- 2 yemek kaşığı salça
- 1 su bardağı su
Dalyan Köfte Tarifi’nin Yapılışı
Sizlere çok lezzetli bir o kadar kolay yapımı olan Dalyan köftenin yapımına başlayalım.
- Önce köfte yapımı için yukarıda saydığımız tüm malzemeleri yoğurma kabına alıyoruz.Köfteyi iyice yoğurmamız gerekiyor.Dağılmasına mani olmak için.
- Yoğurmuş olduğumuz köfteyi daha lezzetli olması için bir kaç saat buzdolabındadinlenmeye alıyoruz.
- İç harcını ben patates havuç ve bezelyeyi haşlayarak hazırladım.Sizler garnitür olarak da ekleyebilirsiniz.
- Tezgahımıza tepsi büyüklüğünde yağlı kağıdımızı koyuyoruz. Üzerine köfte harcımızı koyarak ikinci yağlı kâğıdı da üzerine yerleştirerek kapatıyoruz. Oklava yardımı ile 1 cm kalınlığında açıyoruz.
- Köftenin kenar tarafına iç harcımızı yerleştirdikten sonra rulo yapıyoruz. Yalnız rulonun sıkı olması gerekiyor.
- Üzerine yumurta akını sürdükten sonra tekrar yağlı kâğıda sarıp üzerini de alüminyum folyoyla kaplıyoruz.
- Daha önceden ısıtılmış 200 derece olan fırınımıza yerleştiriyoruz. Pişmesi için 40-50 dakika yeterli olacaktır.Köfte fırında pişerken üzerinin sosu için bir tencereye 1 ya da 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyarak salçasını ilave ediyoruz ve 1 veya 2 dakika kadar kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı su ilave edip 5 ya da 6 dakika daha kaynatıyoruz.
- Pişmekte olan köftemizi kontrol ettikten sonra eğer pişmiş ise üzerine sosunu döküp tekrar fırına veriyoruz.10 dakika kadar kalması yeterlidir.Sos arzuya göre konmasa da olur.
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