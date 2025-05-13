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        Haberler Spor Basketbol NBA Dallas Mavericks, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak! - Basketbol Haberleri

        Dallas Mavericks, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak!

        Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 11:35 Güncelleme: 13.05.2025 - 11:35
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        Dallas, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak!
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        Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2025 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

        NBA'den yapılan açıklamaya göre ABD'nin Chicago kentinde gerçekleştirilen draft kurasında ilk sırayı alan Mavericks, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

        Bir numaralı seçimi almasına yüzde 1,8 ihtimal verilen Mavericks, 1985'ten beri gerçekleştirilen kurayı en düşük şansla kazanan 4. takım olarak tarihe geçti.

        Sloven yıldız basketbolcu Luka Doncic'i Los Angeles Lakers'a göndererek eleştirilerin odağı haline gelen Mavericks, birinci sıradan yapacağı seçimle kadrosunu yeniden güçlendirme fırsatı elde etti.

        Anthony Davis ve Kyrie Irving gibi oyuncuları kadrosunda bulunduran Mavericks'in, Duke Üniversitesindeki ilk senesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki Cooper Flagg'i draft etmesi bekleniyor.

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        NBA'de 26 Haziran'da organize edilecek 2025 draftında ilk 10 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:

        1. Dallas Mavericks

        2. San Antonio Spurs

        3. Philadelphia 76ers

        4. Charlotte Hornets

        5. Utah Jazz

        6. Washington Wizards

        7. New Orleans Pelicans

        8. Brooklyn Nets

        9. Toronto Raptors

        10. Houston Rockets

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