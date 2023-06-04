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Kız Kulesi çevresinden dalgıçlar çıkardı! - Güncel haberler

Kız Kulesi çevresinde dip temizliği yapan dalgıçlar çıkardı!

İstanbul'un Üsküdar Belediyesi'nce, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte gönüllü dalgıçlar, Kız Kulesi'nin çevresinde dip temizliği yaptı. Dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte sudan çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, kutular ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi

Giriş: 04.06.2023 - 17:15 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Salacak Sahili'nde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla gerçekleştirilen "Temiz Çevre Temiz Üsküdar" etkinliğinde bir süre önce restore edilerek yeniden ziyarete açılan Kız Kulesi'nin çevresindeki atıklar, su sporlarıyla ilgilenen gönüllüler ve dalgıçlar tarafından toplandı.

  • Dalgıçların deniz dip temizliği yaptığı etkinlikte sudan çıkarılan lastik, plastik, cam şişe, kutular ve çeşitli atıklar sahilde sergilendi. Etkinliğe katılan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevreyi temiz tutma ve çevreye saygı gösterme konusunda vatandaşları ikaz etmek amacıyla çok sayıda etkinlik düzenlediklerini söyledi.

  • Üsküdar Belediyesi olarak deniz temizliği konusuna dikkati çekmek istediklerini ifade eden Türkmen, denizden çıkartılan atıkları göstererek, şunları kaydetti: "Denizdeki tablomuzu, karnemizi vatandaşımıza göstermek istiyoruz. Bu dünya harikası denizimizi ve Boğaz'ımızı sanki biraz hor kullanıyoruz. Denize, Boğaz'a saygımızda biraz eksiğimiz var. Manzara burada. Deniz hiçbir hatayı ve kusuru affetmiyor. Hem bir taraftan ekolojik dengeyi bozuyoruz denizlerimizi kirletiyoruz hem de bunun sonucunda geleceğimize yönelik tehditler ortaya çıkıyor. Balıklar ölüyor ve denizdeki tüm canlılar zarar görüyor."

  • Olta balıkçılığının çok sıkıntılı bir konu olduğuna işaret eden Türkmen, şunları söyledi: "Denize bırakılan 10 gramlık oltadaki kurşun, yüzlerce, binlerce balığın daha larva döneminde ölümüne sebep oluyor. Hatta balıkların kaslarında biriken bu kurşunlar, ne yazık ki soframıza geliyor ve kanserojen madde oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre her geçen gün kanser vakaları artıyor. Sebeplerinden birisi de budur. Bu konuya dikkat etmek ve daha özenli davranma adına Dünya Çevre Günü'nü fırsat bilerek bunları vatandaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Olta balıkçılığındaki kurşunlarla aslında tabiri caizse, oltalarla denize saldığımız kurşunlarla, 'ayağımıza kurşun sıkıyoruz' desek yeridir. Dikkat etmemiz lazım."

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