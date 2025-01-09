Dalganın vurduğu teknedeki balıkçı denize düştü!
İstanbul Boğazı'nda seyreden deniz polisinin teknesinin oluşturduğu dalga nedeniyle bir balıkçı teknesinden denize düştü. Denize düşen balıkçıyı başka bir balıkçı teknesine alarak kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
İstanbul'da yaşanan olayda, iddiaya göre boğazda seyreden bir deniz polisi teknesinin oluşturduğu dalgalar, boğazda yan yana bulunan balıkçı teknelerine vurdu.
BALIKÇI DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre dalga nedeniyle sallanan teknede bulunan bir balıkçı dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla teknesine çıkamayan balıkçının yardımına diğer balıkçılar yetişti.
BAŞKA BİR BALIKÇI KURTARDI
Bir balıkçı, denize düşen balıkçıyı kolundan tutup teknesine çekerek kurtardı. Denizden kurtarılan balıkçı, ardından kendisini kurtaran balıkçı tarafından kendi teknesine götürüldü.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
O anlar, fotoğraf sanatçısı Cihan Erişikoğlu'nun objektifine anbean yansıdı.