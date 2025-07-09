Fenerbahçe için Mehdi Taremi iddiası!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe için sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalya basını, sarı-lacivertlilerin Inter forması giyen İranlı golcü Mehdi Taremi ile ilgilendiğini duyurdu.
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Transfer döneminde ilk olarak Jhon Duran'ı kadrosuna katan Fenerbahçe'de çalışmalar sürerken, İtalya basınından sürpriz bir iddia geldi.
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Sarı-lacivertlilerin, İtalyan devi Inter'de forma giyen Mehdi Taremi'yi gündemine aldığı öne sürüldü.
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İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre; Fenerbahçe, 33 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor.
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FULHAM DA PEŞİNDE
Öte yandan haberde; Fenerbahçe'nin yanı sıra Premier Lig ekibi Fulham'ın da Taremi ile ilgilendiği belirtildi.
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Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen İranlı golcünün Inter ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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Taremi geçtiğimiz sezon Inter formasıyla 43 resmi maça çıkarken, 3 gol, 9 asistlik performans sergiledi.
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İran Milli Takımı ile de 93 maça çıkan Taremi, milli formayla 53 gol kaydetti.
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TAREMİ KİMDİR?
18 Temmuz 1992 tarihinde İran'ın Bushehr kentinde doğan Mehdi Taremi, futbola ülkesi İran'ın Iranjavan takımında başladı.
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Taremi daha sonra sırasıyla Shahin Bushehr, Persepolis, Al-Gharafa, Rio Ave, Porto ve Inter'de forma giydi.
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Mehdi Taremi santrfor bölgesinin yanı sıra sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.