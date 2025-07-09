Irina Shayk, Türkiye'de

Dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olan Türkiye, bu kez dünyaca ünlü model Irina Shayk'ı ağırladı.

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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızıyla Türkiye'ye gelen Rus model Irina Shayk, Kuruçeşme'deki bir restoranda akşam yemeği yedi.

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Irina Shayk, restoran çıkışında basın mensuplarına görüntü vermemek için yüzünü, ceketiyle gizledi. Shayk'ın Türkiye'ye bir proje için mi yoksa tatil için mi geldiği ise henüz bilinmiyor.

Fotoğraflar: Ht Magazin, AP, AA