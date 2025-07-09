1913'ün rekoru hala kırılmadı! Bu zamana kadar ölçülmüş en yüksek sıcaklık bakın neredeymiş!

Furnace Creek istasyonunda ölçülen 56.7°C, hâlen Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından resmi olarak kabul edilen en yüksek sıcaklık değeridir. Ancak bu ölçüm yıllardır tartışma konusu olmaya devam ediyor. Bazı uzmanlar, kullanılan cihazların güvenilirliğini ve çevresel koşulların kayıt için uygun olup olmadığını sorguluyor.