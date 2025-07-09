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        Haberler Gündem Güncel Dehşet ifadeler! Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi! | Son dakika haberleri

        Dehşet ifadeler! Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!

        Başkentte bir evde derin dondurucuda cansız bedeni bulunan bebekle ilgili soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda bebeğin annesinin, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan cezaevinde bulunan ev sahibi Gözde İ. olduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 14:01 Güncelleme: 09.07.2025 - 14:02
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        Dondurucudaki bebek cansız bedeninin annesi tespit edildi!
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        Ankara'da derin dondurucuda cesedi bulunan erkek bebeğin annesinin, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan cezaevinde bulunan ev sahibi Gözde İ. (31) olduğu belirlendi.

        DHA'nın haberine göre yaklaşık 1 ay önce 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilen Gözde İ.'nin yakınları, 23 Haziran'da Etimesgut ilçesindeki evinde temizlik yaparken derin dondurucuda bebek cesedi ile karşılaştı.

        İhbarla adrese sevk edilen polis ve sağlık ekipleri evde inceleme yaptı. 2 aylık olduğu düşünülen erkek bebeğin cansız bedeni, incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Cezaevinde bulanan Gözde İ. ile bebekten alınan örnekle DNA testi yapıldı. DNA testinde Gözde İ.'nin, bebeğin annesi olduğu belirlendi.

        "EVDE KENDİM DOĞUM YAPTIM"

        Olayla ilgili Gözde İ.'nin cezaevinde ifadesi alındı. Gözde İ., evlilik dışı birliktelikten hamile kaldığını, hamilelik süresince hiç hastaneye gitmediğini ve kilolu bir yapısı olduğu için kimsenin anlamadığını belirtti. 2024 Haziran ayında evde otururken doğumun başladığını ve kendi imkanları ile doğum yaptığını, çok kan kaybettiğini, doğumu yaptıktan sonra salondaki kanepeye bebekle geçtiğini ve bebeği emzirirken yorgunluktan uyuyakaldığını, 7-8 saat sonra uyandığında bebeğin morarmış ve nefessiz şekilde yattığını, bu durumun kendisinin bebeğin üzerine yatmış olabileceği için gerçekleştiğini ileri sürdü.

        Gözde İ., evdeki buzdolabının bozulması üzerine yeni buzdolabı aldıklarını ve eşyaların yeni buzdolabına aktarılırken bebeği sonradan birlikte yaşamaya başladığı ev arkadaşının da gördüğünü, kendisinin detaylı şekilde durumu anlattığını ve bebeği kimseye söylememesi gerektiğini belirttiğini, ev arkadaşının da 'tamam' diyerek normal yaşantılarına devam ettiğini belirtti. Gözde İ., bebeğin babası olduğunu iddia ettiği A.'ya da durumu anlattığını ileri sürdü. Gözde İ.'nin arkadaşı ve A. ise bebekten haberleri olduğu iddiasını kabul etmedi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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