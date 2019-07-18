Uçuş sırasında uçağın kapısını açmaya çalışan ve yolcuları tehdit ettiği öne sürülen 25 yaşındaki kadına şirket tarafından 85 bin sterlin (yaklaşık 600 bin TL) para cezası kesild, ayrıca ömür boyu uçuş yasağı getirildi. Tutuksuz yargılanan kadın 21 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılacak.

OLAY

Geçtiğimiz ay Londra'nın Stansted Havalimanı'ndan Dalaman'a gitmek üzere havalanan LS1503 sefer sayılı İngiliz havayolu şirketi Jet2 uçağında kalkıştan yaklaşık 40 dakika sonra aşırı alkollü olduğu öğrenilen bir yolcu olay çıkarmış, yolcuların polise verdiği bilgilere göre, 25 yaşındaki kadın yolcu yerinden kalkarak diğer yolcuları tehdit etmiş, kabin ekibi ise yolcuyu uyararak yerine oturması uyarısında bulunmuştu.

Kabin ekibinin uyarılarına aldırış etmeyen yolcu, çığlık atarak Airbus 321-211 tipi uçağın kokpitine koşmuş, kokpitin kapısını açmaya çalışıp kabin ekibine de saldırınca diğer yolcuların da yardımıyla kontrol altına alınmıştı. Bu sırada G-POWU kuyruk tescilli uçağın kaptan pilotu, kalkış yaptığı Stansted Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek yardım çağrısında bulunup geri döneceği bilgisini paylaşmıştı.

Yardım çağırısı üzerine Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne (RAF) ait 2 Typhoon savaş uçağı RAF Coningsby Üssü'nden havalanmış, savaş uçakları, Londra Stansted Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının inişine kadar eşlik etmişti. Bu sırada savaş uçaklarının ses hızını geçmesiyle sonik patlama meydana gelmesi Londra sakinleri de panik yaşamıştı. Londra sakinleri acil yardım numarasını arayarak patlama sesi duydukları ihbarında bulunmuşlardı. Uçak iniş yaptıktan sonra kabine giren polisler kadını gözaltına almıştı.