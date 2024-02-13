Tilkiler dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor
Kars'ta kar yağışı ile beyaza bürünen arazide kızıl tilkiler, yiyecek için dakikalarca ses dinleyip avını yakalamaya çalışıyor
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Avlanma becerileri dolayısıyla kurnaz ve uyanık olarak nitelendirilen tilkiler, karla kaplı zorlu doğa koşullarında yiyecek bulabilmek için kendi yöntemlerini kullanıyor.
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Susuz ilçesinde kar kalınlığının bir metreyi bulduğu arazide yiyecek bulma çabasındaki kızıl tilkileri AA görüntüledi.
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Kar ve soğuk hava nedeniyle yaban hayatının olumsuz etkilendiği bölgede kızıl tilkiler, dakikalarca sesleri dinleyerek avını yakalamaya çalışıyor.
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İşte beyaza bürünen arazide fare gibi canlıları kendilerine özgü yöntemlerle avlayan tilkilerin ilginç hareketleri...
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