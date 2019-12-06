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Selçuk Üniversitesi'nde sekreterini taciz ettiği iddiası ile hakkında dava açılan daire başkanı 17 ay hapis cezası aldı

Zafer Samancı'nın özel haberine göre olay, 2017 yılında Konya Selçuk Üniversitesi'nde meydana geldi. Selçuk Üniversitesi'nde dönemin Sağlık Spor ve Kültür Daire Başkanı olan H.H.S., iddiaya göre, 2 kadın çalışanını "Sevgilin var mı? Sevgilin olmamı ister misin? Başkaları ile şehvetli bir şekilde sevişiyormuşsun. Benimle de şehvetli bir şekilde sevişmek ister misin?" şeklinde ifadelerle tacizde bulundu.

TACİZİN ARDINDAN TEHDİTLER GELDİ

Yine iddialara göre, H.H.S., tacizde bulunduğu iki kadın çalışandan sekreteri T.A.'yı olayı kimseye anlatmaması konusunda uyardı; anlatması durumunda silahla, kendisine ve ailesine zarar vermekle defalarca tehdit etti. Korktuğu için kimseye anlatamayan ancak, bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu ailesine bildirdi. Babası ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunan T.A. hukuki süreç başlattı.

GÖREV YERLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

T.A.'nın şikâyetinin ardından Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da idari soruşturma başlatıldı ve H.H.S görevinden alınıp önce Mevlana Araştırmalar Enstitüsü Müdürü, ardından da Ziraat Mühendisliği Çiftlik Müdürü olarak görevlendirildi. Tacize uğradığı iddia edilen T.A. da görevinden alınarak önce öğrenci yurdunda temizlik görevlisi sonra da yemekhane görevlisi yapıldı.

"ÜNİVERSİTENİN İKİNCİ ADAMIYIM"

Valilik ‘yeterli delil olmadığı' gerekçesiyle soruşturmaya izin vermedi. Bunun üzerine T.A., Danıştay'a itirazda bulundu. Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği'nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Konya 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan sanık H.H.S., "Ben üniversitede ikinci pozisyonda olan adamdım. Rektörden sonra icranın başında ben vardım. Önceki savunmalarımı tekrar ederim" dedi.

MAHKEME CEZAYA HÜKMETTİ

İddiaları kabul etmeyen sanık avukatı, "Bu basit bir cinsel taciz iddiası değil, üniversite içerisinde iktidar mücadelesi olduğunu söylemiştim. Katılan ve tanıkların müvekkilden intikam alma amacı güttüğü bir dosyadır" dedi. Yaklaşık bir yıl süren davada kararını açıklayan hakim, şüpheli H.H.S.'yi 17 ay 3 gün hapis cezasına çarptırdı.

"KEŞKE BU SUÇLARIN CEZASI DAHA AĞIR OLSAYDI"

T.A. karardan memnun olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Karardan çok memnun olmasam da adalet yerini buldu. Hiç bir kadın hangi şartlarda olursa olsun namusuna, iffetine böyle bir iftira ile ortaya çıkmayacağını adalet bir kez daha gördü. Böyle bir olayın kapalı kapılar ardında oluşundan tabii ki kanıtı olamazdı. Ama dairede başka kadınlara da aynı şeyleri yaptığı için, tacizlerde bulunduğu için örnek kararlarla da suçu sabit görülüp cezası verildi. Keşke bu suçların cezası daha ağır olsaydı. Bu yaşadıklarım döneminde psikolojim bozuldu. Geceleri uyuyamaz olmuştum. Bana ve aileme zarar verecek korkusu beni mahvetmişti. Keşke cezası daha ağır olsa da birilerine de ibret olsa."