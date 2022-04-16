DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar yemeğine katılmak üzere oyuncu Hülya Koçyiğit, Hasan Kaçan, Ahmet Yenilmez, Sinem Öztürk, yapımcı Mustafa Uslu, sanatçılar Yonca Evcimik, Demet Akalın, Yonca Evcimik, Yavuz Bingöl, Metin Şentürk, Alişan, Ekin Uzunlar, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, sunucu Şoray Uzun, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar gibi çok sayıda sanatçı, oyuncu Dolmabahçe Sarayı'na geldi.

"VERDİĞİMİZ DESTEKLERLE DAİMA SANATÇILARIMIZIN YANINDA YER ALDIK"

Programda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlhamını bu topraklardan, bu milletten, bu medeniyetten alan hiç bir sanat eserinin başarısız olmayacağına inanıyorum. Biz de verdiğimiz desteklerle daima sanatçılarımızın yanında yer aldık, yer almayı sürdüreceğiz. Korsanla mücadeleden telife, tiyatrodan sinemaya kadar pek çok farklı başlık altında verdiğimiz desteklerle sanatçılarımızın emeğine sahip çıkıyoruz" dedi.