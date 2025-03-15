DailyRecord: Mourinho'nun komplo korkusu

Tecrübeli teknik adam, 2023'teki Sevilla-Roma mücadelesini hatırlatarak, "Umarım bu sene Avrupa'da başımıza gelenler, Budapeşte'de oynanan finalin bir sonucu değildir. Umarım ondan bağımsız sıradan şeylerdir" diye konuştu. Dış basında da bu sözler büyük yankı uyandırdı.