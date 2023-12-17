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        Haberler Yaşam Daha az yorgun görüntü, ışıldayan göz altları! İşte evde yapabileceğiniz 5 göz altı kürü!

        Daha az yorgun görüntü, ışıldayan göz altları! İşte evde yapabileceğiniz 5 göz altı kürü!

        Göz altları, cildin en hassas bölgelerinden biridir. Bu nedenle, göz altlarında kırışıklıklar, şişlik ve koyu halkalar gibi sorunlar oluşması daha kolaydır. Bu sorunlar, yorgun ve mutsuz bir görünüme neden olabilir. Aslında evde yapabileceğiniz bazı kürlerle bu sorunlardan kurtulmanız mümkün. İşte göz altlarınızı ışıl ışıl parlatacak 5 kür…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 17.12.2023 - 11:04
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        • 1

          Göz altı sorunlarından kurtulmak için evde yapabileceğiniz bazı kürler bulunmaktadır. Bu kürler, göz altlarındaki kan dolaşımını hızlandırarak, koyu halkaları ve şişliği azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca, göz altı cildini nemlendirerek, kırışıklıkların oluşmasını önler. İşte evde kolaylıkla yapabileceğiniz 5 göz altı kürü…

        • 2

          ALOE VERA

          Aloe vera, göz altı şişliklerini ve koyu halkaları gidermeye yardımcı olan anti-inflamatuar ve antioksidan özelliklere sahiptir.

          Malzemeler:

          • 1 yemek kaşığı aloe vera jeli

          Yapılışı:

          • Aloe vera jelini göz altlarına masaj yaparak uygulayın.
          • 15 dakika bekledikten sonra, ılık suyla durulayın.
        • 3

          YEŞİL ÇAY POŞETİ

          Yeşil çay, göz altı şişliklerini ve koyu halkaları gidermeye yardımcı olan kafein ve antioksidanlar bakımından oldukça zengindir.

          Malzemeler:

          • 2 adet yeşil çay poşeti
          • 1 bardak su

          Yapılışı:

          • Yeşil çay poşetlerini bir bardak suya koyun ve 5 dakika demleyin.
          • Demlenen çay poşetlerini çıkarın ve soğumaya bırakın.
          • Soğuyan çay poşetlerini göz altlarına yerleştirin.
        • 4

          SALATALIK VE BADEM YAĞI

          Salatalık, göz altı şişliklerini azaltmaya yardımcı olan doğal bir nemlendiricidir. Badem yağı ise göz altı kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olan E vitamini bakımından zengindir.

          Malzemeler:

          • 1 adet salatalık
          • 1 tatlı kaşığı badem yağı

          Yapılışı:

          • Salatalığı dilimledikten sonra, göz altlarına yerleştirin.
          • 15 dakika bekledikten sonra, salatalık dilimleri çıkarın.
          • Badem yağını göz altlarına masaj yaparak uygulayın.
        • 5

          KAHVE ÇEKİRDEĞİ

          Kahve çekirdekleri, göz altı şişliklerini azaltmaya ve koyu halkaları gidermeye yardımcı olan kafein bakımından zengindir.

          Malzemeler:

          • 1 yemek kaşığı kahve çekirdeği
          • 1 su bardağı su

          Yapılışı:

          • Kahve çekirdeklerini bir cezveye koyun.
          • Üzerine su ekleyin ve kaynatın.
          • Kaynayan kahveyi süzün.
          • Soğuyan kahveyi göz altlarına pamuklu çubukla uygulayın.
        • 6

          KAYISI ÇEKİRDEĞİ YAĞI

          Kayısı çekirdeği yağı, göz altı kırışıklıklarını önlemeye yardımcı olan A ve E vitaminleri bakımından zengindir.

          Malzemeler:

          • 1 yemek kaşığı kayısı çekirdeği yağı

          Yapılışı:

          • Kayısı çekirdeği yağını göz altlarına masaj yaparak uygulayın.
          • Gece yatmadan önce uygulayın ve sabah uyandığınızda ılık suyla durulayın.

          **Eğer herhangi bir alerjiniz var ise bu kürleri yapmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız önerilir.**

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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