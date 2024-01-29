Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64) yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.

Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu’nun (64) bacaklarını üzerine düştü.

KURTARILAMADI

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İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.