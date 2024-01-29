Dağdan gelen ölüm! Kaya camdan girdi

Tunceli'de dağdan kopan kaya araca girdi! 1 kişi hayatını kaybetti
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde dağdan kopan bir kaya parçası kamyonetin ön camından içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan 64 yaşındaki Ali Ekber Soylu'nun bacakları ezilirken, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde dağdan düşen kaya parçasının camdan içeri girdiği kamyonetteki Ali Ekber Soylu (64) yaralandı. Bacakları ezilen Soylu, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün akşam saatlerinde Tunceli- Ovacık kara yolunun 35’inci kilometresinde meydana geldi.
Dağdan kopan kaya parçası, V.Y. yönetimindeki kamyonetin ön camını kırarak içeri girdi. Kaya parçası sürücünün yanında bulunan Ali Ekber Soylu’nun (64) bacaklarını üzerine düştü.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacakları ezilen Soylu, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Soylu, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
"BURADA HEP KAYA GELİYOR"
Bulundukları bölgede sürekli kaya parçalarının düştüğünü söyleyen Mazlum Büyüktaş, “Burada hep kaya geliyor. Şurada ‘kaya gelebilir levhası da var.’ Kocaman bir kaya gelmiş arabanın içine girmiş. Adamın ayağını mahvetmiş. Yazık, günah” dedi.