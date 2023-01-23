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Kuraklık, Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yapan dağcıların fotoğraflarında

İklim krizinin etkili olduğu ocak ayında Van'dan endişelendiren kareler geldi. Kentte bir grup dağcı, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı zirvesinden kuraklığı görüntüledi

Giriş: 23.01.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Dağcılar 3 bin rakımdan kuraklığı böyle görüntüledi! İklim krizi... - En son haberler
Dağcılar fotoğrafladı! Zirveden endişelendiren kareler
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DHA

Van'ın Özalp ilçesinde bir grup dağcı, 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na zirve tırmanışı yaptı. Dağcılardan Ergin Yıldırımçakar, zirvede 20 santim kar olduğunu belirterek, "Her yıl bu dağın zirvesinde 2 metre kar olurdu. Yürümekte zorluk çekerdik. Ama bu yıl neredeyse kar yok. Bu da kuraklığın en büyük belirtisidir" dedi.

DHA'da yer alan habere göre Rota Doğa Sporları Kulübü organizasyonuyla, kış sporları kapsamında Van'ın Özalp ilçesine bağlı 2 bin 800 rakımlı Hayal Dağı'na tırmanış yapıldı.

ŞAŞKINLIK YAŞADILAR

Kulüp üyesi 5 dağcı, zorlu parkurlarda 3,5 saat yürüdükten sonra 17 kilometre uzaklıktaki Hayal Dağı'na zirve yapıp, geri döndü. Dağcılar, geçen yıl 2 metre, bu yıl ise 20 santimetre karın bulunduğu Hayal Dağı'nın zirvesini görünce şaşkınlık yaşadı.

KURAKLIĞIN EN BÜYÜK BELİRTİSİ

Dağcı gruba rehberlik yapan profesyonel dağcı Ergin Yıldırımçakar, kış sporları kapsamında bu faaliyeti gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir tırmanış oldu. Zirveye 3,5 saatte ulaştık. Her yıl bu dağın zirvesinde yaklaşık 2 metreye yakın kar olurdu. Bu yıl neredeyse hiç kar yok. Bu da kuraklığın en büyük belirtisidir" dedi.

Rota Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sedat Karacan ise Hayal Dağı'na ikinci kez tırmanış gerçekleştirdiklerini aktararak, "Bu dağ, Van Gölü Havzası'ndaki bütün yüksek dağları görme imkanı sağlayan bir zirve. Ocak ayı olmasına rağmen zirvede neredeyse hiç kar yok. Güzel bir tırmanış oldu. Herkesin ayaklarına sağlık" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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