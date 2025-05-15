Dağ ceylanı Maviş, Hatay'da büyüdüğü merkezin ziyaretçilerini karşılıyor

"Hayvan bakım görevlilerimiz ciddi şekilde ilgilenerek onun hayata tutunmasını sağladı. Dağ ceylanları, yaban hayvanı olması nedeniyle ciddi ürkeklik yaşar ancak 'Maviş', insanlara ayrı yaklaşıyor, merkeze gelen ziyaretçilere mihmandarlık yapıyor. Çok narin bir hayvanımız, onu çok seviyoruz. Ziyaretçilerimiz de onu seviyor. Onu merkezimizin müdavimi olarak görüyoruz."