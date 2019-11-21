Dağ 2 filmi karışık Ortadoğu coğrafyasında tek bir düşmandan daha fazlasıyla mücadele etmek zorunda kalan 7 kişilik MAK 8 ekibinin zorlu mücadelesi anlatılıyor. 2012'de vizyona giren Dağ filminin devamıdır. 4 Kasım 2016 tarihinde gösterime girmiştir. İlk filmi 170 bin TL’lik bir bütçe ile çekilen filmin bütçesi 10 kat daha yükseltilerek, 1 milyon 700 bin TL olarak belirlenmiştir. Türkiye'de 3 milyon 600 bin kişi tarafından seyredilerek 2016 yılının en çok izlenen filmi olmuştur.

DAĞ 2 FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

DAĞ 2 filminin oyuncu kadrosu; Alper Çağlar’ın yazıp yönettiği oyuncu kadrosunda Ufuk Bayraktar, Çağlar Ertuğrul, Murat Serezli, Atılgan Gümüş, Murat Arkın, Ahu Türkpençe, Atıf Emir Benderlioğlu, Armağan Oğuz, Bedii Akın ve Ahmet Pınar’ın yer aldığı Dağ 2’nin çekimleri başta Konya olmak üzere Ankara ve Adana‘da yapıldı.

DAĞ 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Oğuz ve Bekir'in askerlik süresi bitmeye yaklaşmıştır. Bu ikili, Özel Kuvvetler Komutanlığına başvurmak isterler. Fakat Bekir'in dizindeki sakatlık, Oğuz'un omzundaki sıkıntı yüzünden reddedilirler. Bu sırada birinci filmde şehit olan Yaşar Demir'in yakın arkadaşı Veysel Gökmusa konuşmaya tanık olur ve bu ikiliyi eğitimlere alır. İkili altı yıl boyunca çetin eğitimlerden geçerler, Bekir dizinden tedavi görür. 6 yıl sonra ise, kod adı "Fırtına Getiren" olan Muhabere Arama-Kurtarma (MAK) 8 timi ile Irak'a operasyona giderler.

Operasyon, IŞİD'in esiri gazeteci Ceyda Balaban'ı kurtarmak üzerine kuruludur. Görev, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye geri götürmektedir. Fırtına Getiren timi başarıyla Ceyda Balaban'ı kurtarır. Türkiye'ye dönüş yolunda ise 2 tane Irak Türkünü IŞİD'in elinden kurtarıp yanlarına alırlar. Türkiye'ye dönüş yolunda bir gece köyde dinlenmek isterler. Bu köy, Türk köyüdür. Telsizden gelen istihbaratta bu köye IŞİD'in yağma yapacağı belirtilir. Yarbay Veysel Gökmusa, görevi gereği köyü bırakıp, Ceyda Balaban'ı Türkiye'ye ulaştırmak istese bile duygularına yenik düşer. Telsizde kararlaştırılan buluşma yerine köyün çocukları ve gazeteci Ceyda Balaban götürülür. Helikoptere onlar bindirilir ve Fırtına Getiren timi köye geri döner. Amaçları köyü vatan toprağı gibi savunmaktır. "Son kale" adını verdikleri binaya sivilleri getirip güvene alırlar ve binanın üstüne bir Türk bayrağı çekerler. IŞİD ise yavaş yavaş köye yaklaşmaktadır. Köyde çetin bir savaş olacaktır.