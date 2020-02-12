D vitamini içeren yiyecekler, besinler ve gıdalar nelerdir?

D vitamini, sağlıklı bir bağışıklık sistemi, hücrelerin gelişimi, kemiklerin gelişmesi, kalsiyum emiliminde ve iltihaplı hastalık mücadelesinde önemli rol oynar. Ve çok fazla gıdalarda bulunmaz. D vitamini eksikliği bağışıklık sistemini zayıflatır, saçlar geç uzar, kas ve kemiklerde zayıflık, kanserin artması gibi sorunlar ortaya çıkar. Fazlası ise; kalp krizi riski ve böbrek taşı oluşturur. D vitamini yağda çözünür ve ayrıca güneşten de D vitamini almak kemikler için iyidir.

D vitamini bakımından zengin besinler

D vitamini beslenme yoluyla zor sağlanan bir vitamindir. Ve sadece % 20 si karşılanır. Kalan tamamını ise; yeterli oranda güneş ısıyla sağlar. D vitamini içeren gıdaların listesi faydalı olmak amacıyla verilmiştir. Ancak içerdiği bazı kolesterol gibi maddeler açısından zararlı olması hekim tavsiyesiyle alınması açısından önemlidir.

Balıklar; derin sularda yaşayan balıkların eti yağlı olur ve daha çok D vitamini içerir.Uskumru, ton ve somon balığı gibi.

Balık Yağı; D vitamini eksikliği tedavisini sağlayan morina balığının yağı yüksek oranda A ve D vitamini içerir. 100 gramında D vitamini gereksiniminin günlük 16 katını sağlar. 1 yemek kaşığında ise 3,5 katı vardır.

İstiridye, D vitamini içerir ayrıca b12 vitaminide vardır.

Tofu(soya peyniri) ve Soya sütü; D vitamini açısından zengin besinlerdir.100 gramında günlük D vitamininin % 20’lik kısmını karşılar.

Süt ve süt içeren ürünler; kalsiyum zenginidirler ayrıca üreticiler D vitamini içeriği sağlayarak güçlendirirler. 1 bardak süt 52.0IU D vitamini içerir günlük gereksinimin % 13’lük kısmını karşılar.

Patates; 100 gramında günlük D vitaminin % 1’lik kısmını karşılar.

Mantar; sadece düğme mantarında D vitamini bulunur 100 gram pişmişinde günlük D vitaminin % 7’lik kısmını karşılar.

D vitamini eksikliğinde risk taşıyanlar; fazla güneşe çıkmayan emziren anneler, yaşlı kişiler, koyu ciltli olan kişiler, yağ emme sorunu yaşayanlar takviye alarak hekim tarafından düzenli takip edilmelidir.

Alınan bazı ilaçlar da D vitamini emilimini azaltarak eksiklik yaratabilir( kilo verme ilaçları, kolesterol ilaçları gibi.)