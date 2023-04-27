D ile Başlayan Erkek İsimleri: D Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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Türkiye’de en çok kullanılan isimler, D harfi ile başlar. Eğer siz de çocuğunuz için modern çağa uygun, nadir bilinen ve anlamı içinize sinecek bir isim arayışı içerisindeyseniz D ile başlayan erkek isimlerine göz atabilirsiniz. D harfi ile başlayan erkek bebek isimleri, geniş bir yelpazeye sahip olduğu için aradığınız ismi mutlaka bulacaksınız. İşte D harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamları…

D ile Başlayan Erkek İsimleri

Bebeğinizi kucağınıza almaya az kaldıysa ve henüz hangi ismi koyacağınıza karar vermediyseniz içeriğimizin devamında D ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

D Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Dağ : Çevresindeki alana göre yüksek bir noktada kalan ve tırmanması zor yer, kaya, toprak yüksekliği

: Çevresindeki alana göre yüksek bir noktada kalan ve tırmanması zor yer, kaya, toprak yüksekliği Dağdelen : Dağları delecek kadar güçlü olan

: Dağları delecek kadar güçlü olan Dağhan : Eski Türklerde dağ tanrısı, dağların hanı

: Eski Türklerde dağ tanrısı, dağların hanı Dağtekin : Yalnız dağ, ıssız dağ

: Yalnız dağ, ıssız dağ Dahi : Ortalamanın üstünde zekaya sahip, olağanüstü akıllı

: Ortalamanın üstünde zekaya sahip, olağanüstü akıllı Daim : Daima, sonsuz

: Daima, sonsuz Danişment : Danışılan, başvurulan kişi

: Danışılan, başvurulan kişi Danyal : İsrail Peygamberin diğer adı

: İsrail Peygamberin diğer adı Davut : Peygamber ismi, aziz

: Peygamber ismi, aziz Dayende : Bağışlayan

: Bağışlayan Değer : Bir şeye verilen kıymet, önem

: Bir şeye verilen kıymet, önem Deha : Dahi, yetenekli kişi

: Dahi, yetenekli kişi Dehri : Çok bilgili olan kişi

: Çok bilgili olan kişi Delal : Sevimli ve güzel durum

: Sevimli ve güzel durum Demir : Sağlam metal

: Sağlam metal Demiralp : Demir kadar güçlü kahraman

: Demir kadar güçlü kahraman Demiray : Demir gibi güçlü, ay kadar güzel

: Demir gibi güçlü, ay kadar güzel Demircan : Güçlü ve canlı

: Güçlü ve canlı Demirhan : Sağlam hükümdar

: Sağlam hükümdar Demirşah : Sağlam hükümdar

: Sağlam hükümdar Demren : Okun ucundaki demir parçası

: Okun ucundaki demir parçası Dengiz : Deniz

: Deniz Deniz : Tuzlu su kütlesi

: Tuzlu su kütlesi Denizalp : Denizlerin kahramanı

: Denizlerin kahramanı Denizhan : Denizlerin hanı, hükümdarı

: Denizlerin hanı, hükümdarı Denk : Uyumlu olan, eşit

: Uyumlu olan, eşit Denkel : Uyumlu olan, eşit

: Uyumlu olan, eşit Deran : Güzel olan

: Güzel olan Derda : Hadis, fıkıh

: Hadis, fıkıh Deren : Tırmık adındaki tarım aracı

: Tırmık adındaki tarım aracı Derin : Yoğun, içte olan

: Yoğun, içte olan Derviş : Hoşgörülü olan kişi

: Hoşgörülü olan kişi Derya : Deniz, engin kişi

: Deniz, engin kişi Deste : 10 parçalık bütün

: 10 parçalık bütün Deva : Çare

: Çare Devan : Hızlı giden kişi

: Hızlı giden kişi Devin : Kımıldanış, hareket, gayret

: Kımıldanış, hareket, gayret Deviner : Emek gösteren yiğit

: Emek gösteren yiğit Devlet : Talih

: Talih Devran : Zaman, çağ

: Zaman, çağ Devrim : Bir toplumun yaşadığı köklü değişim, yenilik

: Bir toplumun yaşadığı köklü değişim, yenilik Didar : 1) Yüz, çehre. 2) Gören, görme gücü.

: 1) Yüz, çehre. 2) Gören, görme gücü. Dikmen : Dağın en yüksek noktası, doruk, yayla

: Dağın en yüksek noktası, doruk, yayla Dikran : Okçu, ok atan

: Okçu, ok atan Dilaver : Yürekli ve yiğit erkek

: Yürekli ve yiğit erkek Diler : Dileyen, isteyen kişi

: Dileyen, isteyen kişi Dilbirîn : Gönülden yaralı

: Gönülden yaralı Dilhan : Samimi olan kişi, içten

: Samimi olan kişi, içten Dinç : Canlı ve güçlü

: Canlı ve güçlü Dinçel : Güçlü el

: Güçlü el Dinçer : Güçlü erkek

: Güçlü erkek Diren : Dayanıklı ol, karşılık ver, güçlü ol

: Dayanıklı ol, karşılık ver, güçlü ol Doğa : 1) Tabiat. 2) İnsanın sahip olduğu huy

: 1) Tabiat. 2) İnsanın sahip olduğu huy Doğan : Küçük kuşlarla beslenen kuş türü

: Küçük kuşlarla beslenen kuş türü Doğanay : Ayın ilk günleri

: Ayın ilk günleri Doğu : Güneşin ilk doğduğu yer

: Güneşin ilk doğduğu yer Doğuhan : Doğunun hanı ya da hükümdarı

: Doğunun hanı ya da hükümdarı Doğukan : Doğu soyundan olan,

: Doğu soyundan olan, Doğuş : Yaradılış, doğma hali

: Yaradılış, doğma hali Dora : Doruk, zirve

: Doruk, zirve Doruk : Zirve, en yüksekteki nokta

: Zirve, en yüksekteki nokta Dost : En yakın arkadaş, sırdaş

: En yakın arkadaş, sırdaş Dönmez : Vazgeçmeyen

: Vazgeçmeyen Dumrul : Dede Korkut hikayelerinde adı geçen bir isim

: Dede Korkut hikayelerinde adı geçen bir isim Duran : Gitmeyen, hareket etmeyen

: Gitmeyen, hareket etmeyen Durhan : Turhan

: Turhan Durmuş : Uzun ömürlü kişi

: Uzun ömürlü kişi Dursun : Çok yaşasın, ömrü uzun olsun

: Çok yaşasın, ömrü uzun olsun Durukan : Saf ve temiz kana sahip kişi

: Saf ve temiz kana sahip kişi Durusan : Adı temiz olan

: Adı temiz olan Duygun : Duygulu, duyarlı kişi

: Duygulu, duyarlı kişi Dündar : Birliği korumakla yükümlü asker

: Birliği korumakla yükümlü asker Dünya: Gezegen, yeryüzü

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner