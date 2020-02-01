01 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Şanlıurfa’dan çocuğunun tedavisi için Gaziantep'e gelen 32 yaşındaki sözleşmeli öğretmen K. D. bindiği özel halk otobüsünde cüzdanını düşürdü. Cüzdanı bulan bir yolcu, cüzdanı alarak şoföre teslim etti. Cüzdanının olmadığını fark eden K.D. Otobüsçüler Derneği'ne giderek durumu anlattı.
ŞOFÖRÜN CEVABI ŞOK ETTİ
Dernekte K. D.’nin bindiği halk otobüsünün belirlenmesi üzerine şoför M. Ö.’ye ulaşıldı. Telefonla aranan şoför ise kendisine herhangi bir cüzdan verilmediğini söyledi. Derneğe çağrılan şoför M. Ö. görüntüleri görünce bu sefer de cüzdanın içinin boş olduğunu ve cüzdanı attığını söyledi.
"CÜZDANDA 400 TL PARA, KİMLİĞİM VE BANKA KARTLARIM VARDI"
Mesleği gereği röportaj veremeyen sözleşmeli öğretmen 32 yaşındaki K.D., 1,5 ay önce doğan bebeğinin beyin kanaması geçirmesi nedeniyle Gaziantep'te özel bir hastaneye geldiğini, çocuğunun yoğun bakımda olduğunu, otobüste yaşanan her şeyin görüntülerde mevcut olmasına rağmen şoförün cüzdanın boş olduğunu söylemesinin kendisini şoka uğrattığını söyledi.
ŞOFÖRE TESLİM EDİLEN CÜZDANIN İÇİNİN DOLU OLDUĞU NET BİR ŞEKİLDE GÖRÜLÜYOR
Otobüsün kamerasına yansıyan görüntülerde bir kadının cüzdanı bulduğu ve şoföre teslim ettiği görülüyor. Cüzdanın yakınlaştırılınca içinin dolu olduğu net bir şekilde görülüyor. Şoförün telefonla konuştuğu ve sigara içtiği de görülüyor.
K.D., şoförden şikayetçi olacağını belirtti.
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