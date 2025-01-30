Çuvalda cansız bedeni bulunmuştu! 3 kişi gözaltında

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, kayıp olarak aranırken, çuval içerisinde cansız bedeni bulunan Girgin'in cenazesi olay yerinde inceleme yapılmasının ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Girgin'in cesedinin bulunduğu ev sahibi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekipleri, Girgin'in neden, nasıl ve kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün belirlenebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Girgin'in kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacağı bildirildi.