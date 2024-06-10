Çuval cinayetinde zanlılar iş paylaşımı yapmış!

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gerçekleşti: İstanbul Ataşehir’de oto yıkama işi yapan 36 yaşındaki Metin Üreyil, 27 Mayıs 2023 tarihinde sabah çıktığı evine bir daha dönmedi.

Üreyil’in yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kamera görüntülerini inceleyerek Üreyil’in dükkanının önünden bir araca binerek uzaklaştığını belirledi. Polis otomobilin sahibinin Mehmet Ali İpek’e ait olduğunu tespit etti. Polis çalışmalarını derinleştirdi ve Metin Üreyil’in cesedi bir iş yerinin tuvaletinde çuval içerisinde bulundu.

"700 BİN LİRA ALACAKLIYDI"

Savcılık, maktul Metin Üreyil’in telefonunda inceleme yaptı. Mehmet Ali İpek’in Üreyil’e 700 bin lira borcu olduğunu ve olay tarihinde "Borcumu ödeyeceğim" diyerek Üreyil’in dükkanın önüne geldiği belirlendi. Baz kayıtlarını dikkate alan savcılık, Mehmet Ali İpek’in cinayetten önceki gece İhsan Akkaya ve Şevket Akgül ile bir araya gelerek sabaha kadar cinayeti planladıklarını öne sürdü. Savcılık 3 kişinin kendi isteğiyle dükkana gelen Metin Üreyil’e cebir kullanarak gitmesine engel olduğunu, ardından da Mehmet Ali İpek’in tabancayla ateş ederek Üreyil’i öldürdüğünü iddia etti.

CESETTEN KURTULMAK İÇİN İŞ PAYLAŞIMI YAPMIŞLAR

Sanıkların cesetten kurtulmak için bir gün öncesinden iş paylaşımı yaptığı bile kaydedilen iddianamede, Üreyil’in cansız bedeninin çuvalın içine koyarak İpek’in iş yerinin tuvaletine bıraktıkları vurgulandı. Savcılık, katil zanlısı Mehmet Ali İpek’in olaydan sonra Gürcistan’a çıktığını belirledi. Diğer iki sanık Mehmet Ali İpek ve İhsan Akkaya ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.