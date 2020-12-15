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Cüneyt Özdemir, Haziran ayında ilk sezonuyla izleyicilerle buluşan ve yönetmenliğini Can Evrenol'un yaptığı 'Çıplak' dizisi ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Özdemir, gönderisinde, "Aman, RTÜK Başkanı Bekir Şahin Bey ve sansür kılıcı görmesin!" ifadelerini kullandı. Özdemir'in bu paylaşımının ardından dizi, Blu TV'den kaldırıldı.

Hedef göstermekle eleştirilen Özdemir, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Cüneyt Özdemir, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Yeni bir delilikle karşı karşıyayız. 6 ay önce Çıplak adında bir dizi çekiliyor. BluTV yayınlıyor. Ben diziyi yeni izleyip, şaşırıyor ve övüyorum. Aylardır sansürcülüğünü eleştirdiğim RTÜK başkanına her zaman olduğu gibi esprili bir şekilde 'Aman duymasın' deyip, söyleniyorum. Dizi BluTV'den kaldırılıyor ve ihale bana kalıyor! Bu dizi RTÜK yüzünden mi yoksa RTÜK korkusundan mı kaldırıldı, ne oldu?

Bunu resmi açıklama olunca öğreniriz ama anlamadığım; dayağı niye ben yiyorum? RTÜK'ün sansür tavrını aylardır hemen her yayında eleştiren benim yahu. Sosyal medya tamamen bir linç ve delilik alanına dönüştü. Sürekli kendimizi açıklamak zorunda hissediyoruz. Gerekiyor da... Yapacak bir şey yok. Demek ki biz yeterince kendimizi anlatamıyoruz. O yüzden bir daha bakın bakalım benim kadar RTÜK'ün sansürünü eleştiren kimse var mı?

Son olarak bir kez daha altını çizerek söyleyeyim; Çıplak dizisini çok beğendim. Kendi halinde, küçük bütçeli, mütevazi ama şahane iş çıkartmışlar. Üstelik paralı bir platformda yayınlandı, isteyen izler isteyen izlemez. RTÜK dahil kimse özgür iradeye burnunu sokmamalı...