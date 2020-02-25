Cüneyt Arkın'ın torunu Zeynep Cüreklibatur, dedesinin izinden gitti ve oyuncu oldu. Cüreklibatur, ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan'da vizyona girecek olan 'Kovala' filminde yaşayacak.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Cüneyt Arkın, torunuyla çekildiği selfie'yi yayınlayarak şu ifadeleri kullandı:

Prensesim Zeynep, onlarca kişinin girdiği seçmeleri kazanarak sinemadaki ilk oyunculuk deneyimini 17 Nisan’da vizyona girecek olan Türkiye’nin ilk rap filmi Kovala’da 'Doğa' karakterini canlandıracak.