Cüneyt Arkın davasında tanıklar dinlendi

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28 Haziran 2022’de 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın ilk eşinden olan kızı Filiz Cüreklibatır'ın, mirastan mal kaçırdıkları ve pay alamadığı iddiasıyla üvey annesi Betül Cüreklibatır ile iki erkek kardeşi olan Murat Cüreklibatır ile Kaan Cüreklibatır’a açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Filiz Cüreklibatır ile davalılar Betül Cüreklibatır, Murat Cüreklibatır ve Kaan Cüreklibatır hazır bulundu.

Duruşmada Cüneyt Arkın’ın ilk eşi olan Güler Mocan, kızı Filiz Cüreklibatır adına tanıklık yaptı. Mocan, "Cüneyt'in vasiyetnamesini ne zaman hazırladığını bilmiyorum. Ben vasiyetnamenin hazırlandığı tarihlerde Cüneyt'in eşi Betül hanımı aradım. Torunumun ata binmeyi öğrendiğini ve dedesiyle tanışmak istediğini söyledim. Betül hanımın bana, "Eşimin bu dönemlerde kafası da iyi değil" şeklinde sözler söylediğini hatırlıyorum. Vasiyetin yapıldığı dönemde söyledi bunu. Vasiyetname nasıl düzenlendi bilemem ama bunu hatırlıyorum. Vasiyetnamenin baskıyla yapılıp yapılmadığını bilemem. Kızım Filiz, İngiltere’ye eğitim için gittiğinde Cüneyt, kızına her türlü imkânı sağlayacağını, yardımcı olacağını söylemesine rağmen kızımın telefonlarına çıkmamaya başladı ve görüşmedi. Kızımı ben okuttum ve tüm ihtiyaçlarını ben karşıladım. Vasiyetnamenin baskıyla yapılıp yapılmadığını bilemem. Betül Hanım Filiz’i katiyen istemezdi, hatta bir keresinde kapıdan kovduğunu dahi biliyorum. Cüneyt, kızına her türlü imkanı sağlayacağını, yardımcı olacağını söylemesine rağmen kızımın telefonlarına çıkmamaya başladı ve görüşmedi" dedi.

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Güler Mocan, ifadesinin devamında kızı Filiz’in 30’lu yaşlarından sonra babası Cüneyt Arkın ile sık görüşmeye başladığını söyleyerek, "Betül hanım, o güne kadar Filiz kızımın babasıyla görüşmesini istemedi. Betül hanım, Filiz’i katiyen istemezdi. Hatta bir keresinde kapıdan kovduğunu dahi biliyorum. Kardeşleriyle arasında bir anlaşmazlık yoktu. Kızım ile babasının arasında vefata kadar küs olmak, görüşmemek gibi bir durum söz konusu değildir. Benim bildiğim kadarıyla kızımın Cüneyt ile hastanede görüşmesi yasaktı, gizli kapaklı görüştüklerini biliyorum. Kızımın, Cüneyt ile telefon görüşmelerinde telefonun hoparlöründen duyduğum kadarıyla, Cüneyt, "Sana haksızlık yaptım kızım" lafını birebir söylemiştir. Bu şekilde birçok konuşmalarına şahit oldum. Kızımın maddi ihtiyaçlarını ben karşıladım. Cüneyt Arkın tarafından kızıma herhangi bir mal varlığı veya miras verilmemiştir. Taşınmazların ne şekilde devredildiğini ve kimin adına kayıtlı olduğunu bilemem. Cüneyt, filmlerinde dublör kullanmazdı ve ağır sakatlıklar geçirdiğini biliyorum. Sirke gidip akrobasi öğrendiğini falan bilirim. Kliniğime gelen birçok hastam ve arkadaşım, birçok defa farklı zamanlarda kızımın dikkatli olması gerektiğini, birçok mal varlığının kaçırıldığını bana söylemişlerdi’" ifadelerini kullandı.

Duruşmada Betül Cüreklibatır ve oğulları adına tanık olarak dinlenen Ediz Hun ise "Cüneyt Arkın ile 1963 yılında birlikte sinemaya adım attık. Biz Cüneyt ile aynı paralelde çalıştık ve başrol oyuncusuyduk. Aşağı yukarı gelirlerimiz de aynıydı. Herkes böyleydi, Ayhan Işık, Türkan Şoray ve Kartal Tibet de böyleydi. Birçok aktör ve aktris, çalıştıkları şirketlerden senet ve çek alırdı. Çok zor durumlarında senetlerini bozdurarak hayatlarını devam ettirirdi. Cüneyt'in maddi sıkıntısı olup olmadığını ve senetlerini bozdurup bozdurmadığını bilmiyorum ancak Yeşilçam'da büyük bir gelir elde edilmesi söz konusu değildi. O dönemde bir yılda ev alamazdık. 3 - 4 sene çalışırsak ancak ev alabilirdik. Kostümlerimizi dahi kendimiz alırdık. Ben dahi onun gibi aktif sahnelerde olmamama rağmen sakatlıklarım ve rahatsızlığım olmuştur. Eşi Betül Hanım Cüneyt'in tedavi gördüğü dönemde ve bakıma muhtaç olduğu zamanlarda bir an olsun bile onu bırakmadı. Cüneyt'in son anına kadar akli melekeleri yerindeydi. Konuşmalarımızda hiçbir zaman kızı Filiz'den bahsetmedi. Onun vasiyetnamesi ve taşınmazlarıyla ilgili herhangi bir bilgi sahibi değilim’’ şeklinde konuştu.

Ediz Hun, Cüneyt Arkın’ı son gördüğünde akli melekelerinin yerinde olduğunu da söyledi.

Tanık olarak dinlenen diğer tanık İlkim Karaca, Cüneyt Arkın'ın hiçbir zaman kızı Filiz'den bahsetmediğini, Arkın’ın, eşi Betül hanıma 'cennetim' diye seslendiğini ve Cüneyt beyi son gördüğünde akli melekelerinin yerinde olduğunu ve vefatına kadar da aynı olduğunu söyledi.

Duruşmada davalılar; Betül Cüreklibatır, Murat Cüreklibatır ve Kaan Cüreklibatır, konuşmak istemediklerini söylediler.

Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların dinlenebilmesi ve eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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