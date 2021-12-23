Ödül teşekkürü

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Cüneyt Arkın, Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanında ödül almasıyla ilgili olarak duygularını ifade etti.

Cüneyt Arkın, ödüle layık görülmesini şöyle değerlendirdi; "Devletimizin verdiği 2021 Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nde sinema alanında şahsıma verilen ödülü diğer yarım, bebeğim aldı. Sanata ve sanatçıya değer veren onu yücelten T.C Cumhurbaşkanlığı'na bu anlamlı ödül için sonsuz teşekkür ediyorum. Yaşarken bir sanatçının değerlerinin bilinmesi ne güzel. Düşünen emeği geçen herkese teşekkürler."

Cüneyt Arkın'ın ödülünü eşi Betül Cüreklibatır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldı.