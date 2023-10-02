Cumhuriyetin hafızası, Yüz Yıllık Miras: Bengüboz sergisinde canlandı

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.'nin, Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Mudurnu Belediyesi, Mudurnu Kaymakamlığı ve Arçelik ortaklığında gerçekleştirdiği sergi, Mudurnu'da Fuatbeyler Konağı'nda açıldı.

Açılışa katılan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, Bengüboz'un bir vatan kahramanı olduğunu dile getirerek, "Kendisi büyük bir idealistti. Esir kampında fotoğrafçılık ve İngilizce öğreniyor. Geri geliyor Mudurnu'ya ve Kurtuluş Savaşı'nda cepheye koşup görev yapıyor. Bunların hiçbiri kolay şeyler değil" değerlendirmesinde bulundu.

"ONUN DÖNEMİNDE FOTOĞRAF EKİPMANLARINI TAŞIMAK O KADAR KOLAY DEĞİLDİ"

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Tecrübeli fotoğraf muhabiri Coşkun Aral ise, Bengüboz'un fotoğrafçılığının önemine değinerek, şu bilgileri verdi:

"Fotoğrafla uğraşmaya başlayalı neredeyse yarım asır geçti. Osmanlı'nın son dönemlerinde fotoğrafçılıkla hep gayrimüslimler uğraştığı için Müslümanlarda bu iş meslek olarak görülmemiştir. Bu yüzden Ahmet İzzet Bengüboz'un yaptığı çalışma bizim için çok değerli. Esarette yaşamak kolay bir şey değil. Bengüboz daha sonra kendi yaşadığı coğrafyaya geldiğinde, başlayacak bir savaşın zeminini fotoğraflamış ve yaşadığı yerdeki kültürü de görüntülemişti."

Bengüboz'un bugünkü fotoğrafçılardan çok daha ağır ve zor şartlarda işini yaptığına dikkati çeken Aral, "Onun döneminde fotoğraf ekipmanlarını taşımak o kadar kolay değildi. Ben ki vücudunun büyük bir bölümünü fotoğrafçılıkla deforme etmiş bir foto muhabiriyim. 12-13 kiloluk çantalarla dolaştım. Onun zamanında ise cam taşıyorsunuz. Sehpasıyla beraber 40-50 kiloluk bir ağırlık var ortada." ifadelerini kullandı.

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Aral, Bengüboz'un fotoğraflarının sadece Mudurnu'ya değil Cumhuriyet tarihine de önemli ölçüde ışık tuttuğunun altını çizdi.

VEKAM direktörü Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu da projede yer almaktan keyif aldığını söyleyerek, "Anadolu'nun bir kasabasında böyle zengin bir koleksiyonun olması bizi son derece heyecanlandırdı" diye konuştu.

Ahmet İzzet Bengüboz'un torunu Mehmet Kadri Bengüboz ise dedesinin hayatını, yaşamında başından geçen önemli anıları paylaştı.

Etkinlikte ayrıca sergi sürecini ve Bengüboz'un hayatını anlatan belgesel de gösterildi.

Bolu Milletvekili Türker Ateş, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz, Mudurnu Belediye Başkanı Necdet Türker ve Mudurnu Kaymakamı Ayhan Kalaycıoğlu açılış kurdelesini konuşmacılarla birlikte kesti.