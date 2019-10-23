Cumhuriyet Muammer Sun ile kutlanacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde ünlü besteci Muammer Sun'un 'Kurtuluş' ve 'Cumhuriyet' adlı eserlerinde yer alan bestelerinden oluşan bir konser düzenleyecek. 29 Ekim'de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde ve 30 Ekim'de Süreyya Opera Sahnesi'ndeki konserin orkestra şefliğini Hasan Niyazi Tura, koro şefliğini ise Volkan Akkoç yapacak.

Konserde icra edilecek eserler şunlar;

Yenilgi / Hüzün (Kurtuluş)

Ağır Bölüm Özveri Direniş (Kurtuluş)

Jenerik Müziği (Kurtuluş)

Sevda Çiçeği (Kurtuluş)

Denizcilerin Şarkısı - Karadeniz Marşı (Kurtuluş)

Savaş Müziği (Kurtuluş)

Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa (Cumhuriyet)

Bozkırın Sesi (Cumhuriyet)

Yaşa Mustafa Kemal Paşa - İzmir'in Dağlarında (Kurtuluş)