Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Başsavcılık tarafından hazırlanan tebliğnamede, “Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütüne yardım etmek” suçlamasıyla; Akın Atalay'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Orhan Erinç'e 6 yıl 3 ay, Hikmet Çetinkaya'ya 6 yıl 3 ay, Murat Sabuncu'ya 7 yıl 6 ay, Aydın Engin'e verilen 7 yıl 6 ay hapis cezalarının bozulması ve beraatlerine karar verilmesi talep edildi. Tebliğnamede; Bülent Utku'ya 4 yıl 6 ay ile Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Karasinir, Güray Tekin Öz ve Mustafa Kemal Güngör'e verilen 3 yıl 9 ay hapis cezalarının da bozulması ve beraatleri istendi.

ŞIK’IN 3 FARKLI SUÇTAN CEZALANDIRILMASI İSTENDİ

Başsavcılık, HDP milletvekili Ahmet Şık'a verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının da bozulması talep edildi. Ancak Şık’ın “örgüte yardım” suçundan değil “terör örgütü öven açıklamaları basma ve yayma”, “terör örgütü propagandası yapma” ile “devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama” suçlarından cezalandırılması talep edildi.

GÜRSEL’İN BERAATİNE ONAMA TALEBİ

Tebliğnamede, Kadri Gürsel hakkında verilen beraat kararının ise onanması istendi.

DOSYA YENİDEN YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ’NDE

Başsavcılığın davaya ilişkin tebliğnamesi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderildi. Daha önce bu isimlerin beraat etmeleri gerektiğine karar veren Daire, ilk kararında direnirse dosya Ceza Genel Kurulu'na taşınacak. Genel Kurul'un davaya ilişkin vereceği karar kesin olacak.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet davasındaki ilk kararını 2018 Nisan'da açıkladı. Mahkeme, 14 sanığa, "Örgüt üyesi olmak ve örgüte yardım" suçlarından 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezası verdi. Cezası 5 yılın altında olanların mahkumiyeti istinafta kesinleşirken, diğer sanıkların dosyası Yargıtay'a taşındı.

BAŞSAVCILIK BOZMA İSTEDİ

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 16 Temmuz 2019 tarihli ilk tebliğnamesinde, 2 sanığın cezalarının onanmasını isterken, istinafta cezaları kesinleşenlerle birlikte "örgüte yardım" suçundan cezalandırılan toplam 12 sanığın cezalarının bozulması ve beraatlerine karar verilmesini talep etti. Ahmet Şık'a da "örgüte yardım" suçundan değil, "Örgüt propagandası ve devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçundan ceza verilmesi gerektiği belirtildi.

YARGITAY BOZDU

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıklar Yusuf Emre İper ile Ahmet Kemal Aydoğdu'ya verilen hapis cezalarını onarken, aralarında Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel ve Hikmet Çetinkaya'nın bulunduğu 12 sanığın beraat ettirilmesi gerektiğini belirterek verilen hükümleri bozdu. Daire, Ahmet Şık'a "örgüte yardım" suçundan verilen hükmü bozarak, "Örgüt propagandası ve Devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçundan ceza verilmesi gerektiğine karar verdi.

YEREL MAHKEME DİRENDİ

Yargıtay'ın bozma kararının ardından dosya yeniden İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yeniden yargılama yapan mahkeme 21 Kasım 2019 tarihli kararıyla; 12 sanığa verdiği mahkumiyet kararlarında direndi. Mahkeme, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma kararı uyarınca sadece Kadri Gürsel'in beraatına hükmetti. Sanıkların temyiz talebi üzerine dosya ikinci kez Yargıtay’a taşındı.