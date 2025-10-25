Habertürk
        Cumhuriyet Bayramı coşkusu AKM'de

        Cumhuriyet Bayramı coşkusu AKM'de

        Türkiye'nin sanat kalbi Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasını zengin bir etkinlik takvimiyle karşılıyor. Bayram coşkusunun yaşanacağı bu özel haftada, AKM sahnesi birbirinden etkileyici konserlere ev sahipliği yapacak...

        Giriş: 25.10.2025 - 09:08 Güncelleme: 25.10.2025 - 09:08
        Cumhuriyet Bayramı coşkusu AKM'de
        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 24 Ekim 2025 tarihinde, DenizBank Konserleri kapsamında düzenlenecek "Cumhuriyet Bayramı Konseri" ile dinleyicilerini, Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü birlikte kutlamaya davet ediyor. Bu anlamlı konser, sadece bir müzik etkinliği olmanın ötesinde; geçmişten bugüne uzanan büyük bir mücadelenin ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürel temellerinin müzikal bir yansıması olacak.

        Toprakların işgal altında olduğu, milletin yokluk ve baskı koşulları altında yaşam mücadelesi verdiği dönemde, nadir rastlanan bir bağımsızlık savaşı sonucunda kurulan Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk tarafından emanet edilen kazanımlar ile değerler, sanat yoluyla yeniden anılacak ve hatırlanacak.

        Gecenin sanat yönetmenliğini üstlenecek olan usta şef Hasan Niyazi Tura yönetimindeki orkestra, programına, Cumhuriyet döneminin öncü bestecilerinden Ulvi Cemal Erkin'in Köçekçe adlı eseriyle başlayacak. Ardından, henüz 18 yaşında olmasına rağmen ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanarak adından sıkça söz ettiren genç piyanist Can Saraç, Erkin'in derinlikli ve teknik açıdan etkileyici Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Konserin ikinci bölümünde ise, Türk müziğinin önemli isimlerinden Cemal Reşit Rey'in Bebek Efsanesi Senfonik Şiir adlı eseri seslendirilecek.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri Cumhuriyet Bayramı Konseri; 24 Ekim saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda.

        #resim#1306132#

        FETİHTEN GÜNÜMÜZE: BİR TARİH YOLCULUĞU MEHTER KONSERİ

        AKM Tiyatro Salonu, izleyicilerini tarihsel bir yolculuğa çıkaracak özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. "Fetihten Günümüze: Bir Tarih Yolculuğu Mehter Konseri", dünyanın en eski askeri bandosu olan Mehter'in etkileyici performansıyla, geçmişten günümüze uzanan köklü bir kültürü yeniden canlandıracak. Bu özel gecede, fetih ruhundan modern zamanlara kadar uzanacak geniş bir repertuar eşliğinde, Mehter müziğinin Türk topraklarındaki derin etkileri ve ihtişamlı hikâyesi dinleyicilerle buluşacak. AKM Tiyatro Salonu'nda gerçekleşecek bu konser, tarihin gür sesiyle izleyicilere benzersiz bir deneyim yaşatacak.

        Fetihten Günümüze: Bir Tarih Yolculuğu Mehter Konseri-İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu; 25 Ekim saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda.

        CUMHURİYET BAYRAMI AXA TÜRKİYE KONSERİ

        "İstanbul Filarmoni Orkestrası Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri", 26 Ekim Pazar Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak.

        İstanbul Filarmoni Derneği ile AXA Türkiye'nin değerler ortaklığı çerçevesinde gerçekleşecek olan bu anlamlı konserde, Cumhuriyetimizin 102. yılı, sanatın evrensel diliyle selamlanacak. Orkestra şefi Orçun Orçunsel yönetiminde sahne alacak olan İstanbul Filarmoni Orkestrası, usta piyonist Gökhan Aybulus'a eşlik edecek.

        Konserin ilk bölümünde, Ulvi Cemal Erkin'in bestelediği ve Türk müzik tarihinde önemli bir yer edinen Köçekçe ile uzun yıllar sonra yeniden seslendirilecek olan Piyano Konçertosu yer alacak. Programın ikinci bölümünde ise klasik müzik tarihinin en çarpıcı eserlerinden biri olan Ludwig van Beethoven'ın 5. Senfonisi ile müzikal bir zirve yaşanacak. Gecenin finalinde ise Cemal Reşit Rey'in 10. Yıl Marşı seslendirilecek ve Cumhuriyet coşkusu doruğa ulaşacak.

        Cumhuriyet Bayramı AXA Türkiye Konseri; 26 Ekim Saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda.

        ZAFERE DOĞRU CUMHURİYET DOĞUYOR

        Devlet Halk Dansları Topluluğu (DHDT), 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlama etkinlikleri kapsamında hazırladığı "Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor" adlı temsilini AKM sahnesine taşıyacak.

        Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve Cumhuriyet'in kuruluş sürecini sanatsal bir dille anlatacak olan bu dramatik sahne gösterisi, izleyicileri Çanakkale Savaşları'ndan başlayarak, Millî Mücadele'nin kritik tarihsel dönemeçlerine, İstiklal Marşı'nın kabulüne ve nihayet Cumhuriyet'in ilanına kadar süren anlamlı bir yolculuğa çıkaracak.

        Temsil; Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde verilen bağımsızlık mücadelesini, halkın direnişini ve zaferle sonuçlanan bu tarihi süreci sanatsal bir bakış açısıyla görünür kılmak olacak. Aynı zamanda halk dansları aracılığıyla kültürel mirasımız sahnede yeniden canlanacak, izleyicilere estetik ve duygusal yönü güçlü bir anlatım sunulacak.

        1915 Çanakkale Cephesi'nden 1923'te Cumhuriyet'in ilanına kadar uzanan tarihsel dönemi kapsamlı bir biçimde ele alacak olan gösteri, Millî Mücadele'nin askerî, siyasi ve toplumsal boyutlarını dönemin kahramanlarının öyküleri eşliğinde sahneye taşıyacak.

        Zafere Doğru Cumhuriyet Doğuyor-Devlet Halk Dansları Topluluğu; 29 Ekim saat 20.00'de AKM Tiyatro Salonu'nda.

        #resim#1306134#

        BİR ULUS UYANIYOR

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Bir Ulus Uyanıyor" konseriyle, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir gururla Atatürk Kültür Merkezi'nde kutlayacak. Geçmişten aldığı ilhamla geleceğe yön verecek bu anlamlı gecede, çağdaş Türk müziği bestecisi Oğuzhan Balcı'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yılına armağan olarak 2023 yılında bestelediği on bölümlük senfonik eser "Bir Ulus Uyanıyor" seslendirilecek.

        Kurtuluş Savaşı'nın direniş ruhunu, halkın cesaretini ve Atatürk'ün önderliğinde verilen büyük mücadeleyi anlatacak olan eser; senfonik orkestra ile birlikte üç solistin yorumuyla sahnelenecek. Eserin orkestra şefliğini besteci Oğuzhan Balcı üstlenecek. Konserde mezzosoprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün solist olarak yer alacak. Metin yazarlığını üstlenen müzikolog Ersin Antep, aynı zamanda anlatıcı olarak sahnede bulunacak.

        Bir Ulus Uyanıyor-İstanbul Devlet Opera ve Balesi; 29 Ekim saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda.

        #resim#1306135#

        CUMHURİYET'İN TANGOSU

        Cumhuriyet'in 102. yılı şerefine, erken Cumhuriyet dönemi tango bestecilerine bir saygı duruşu niteliğinde düzenlenen "Cumhuriyet'in Tangosu" konseri 31 Ekim tarihinde Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM), sanatseverlere benzersiz bir müzik deneyimi sunmaya hazırlanıyor. Türk tangosunun altın çağını simgeleyen bu özel konser, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki heyecanı, cesareti ve idealizmi müzikal bir dille yeniden hayata geçirecek.

        Konserin şefi Hakan Şensoy, yaklaşık altı ay süren titiz bir çalışmayla Türk tango arşivlerini tarayarak, Cumhuriyet döneminin kaybolmaya yüz tutmuş eserlerini gün yüzüne çıkarıyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası şefi ve besteci Hasan Niyazi Tura ise, konser için bu eserlerin düzenlemelerini yapacak. Tura, aynı zamanda Cumhuriyet'in 102. yılına ithafen seslendirilecek bir enstrümantal tango eserini de müzikseverlerle buluşturacak.

        Şef Hakan Şensoy yönetimindeki konserde, solistler Ezgi Köker ve Tevfik Rodos'un da aralarında bulunduğu güçlü bir kadro sahne alacak. Ayrıca Ortaç Aydınoğlu (bandoneon), Toros Can (piyano) ve Rüstem Mustafa (keman) gibi değerli sanatçılar da performans sergileyerek konserin zenginliğine katkıda bulunacak.

        Cumhuriyet'in Tangosu-Milli Reasürans Oda Orkestrası; 31 Ekim saat 20.00'de Türk Telekom Opera Salonu'nda.

        #cumhuriyet bayramı
        #AKM
