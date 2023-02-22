Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan STK açıklaması: Hepinize minnettarız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kahramanmaraş depreminin ilk saatinden bu yana sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hepinize müteşekkiriz. Hepinize minnettarız" ifadelerini kullandı

Giriş: 22.02.2023 - 20:04 | Güncelleme: ABONE OL
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan STK açıklaması: Hepinize minnettarız
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş depreminin ilk saatlerinden itibaren sahada görev yapan sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili sosyal medyla Twitter hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, şu ifadelere yer verdi:

Bizi biz yapan tüm STK’larımız, yardım kuruluşlarımız, gönüllülerimiz... Gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımız... Hepinize müteşekkiriz. Hepinize minnettarız. Biz birlikte güzeliz, birlikte güçlüyüz, birlikte Türkiye’yiz.


"VATANDAŞLARIMIZA YARDIMLAR ARALIKSIZ DEVAM EDECEK"


Sözcü Kalın, daha önce sosyal medya hesabından deprem bölgesindeki illerde şu ana kadar kurulan çadır sayılarını paylaşmış "Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Sözcü Kalın'ın mesajları...

Depremzede illerimizde şu ana kadar kurulan çadır sayısı;

▪️ Hatay - 69.766
▪️ Kahramanmaraş - 66.685
▪️ Gaziantep - 49.670
▪️ Adıyaman - 45.852
▪️ Malatya - 25.380
▪️ Adana - 17.515
▪️ Şanlıurfa - 8.838
▪️ Osmaniye - 7.170
▪️ Diyarbakır - 6.328
▪️ Kilis - 3.605

Bölgeye Çadır sevkiyatı devam ediyor ve edecek. Konteynır kentler kuruluyor, kurulmaya devam edecek. Prefabrik ve piriket evler yapılıyor, yapılmaya devam edecek. Depremzede vatandaşlarımıza yardımlar aralıksız devam edecek.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Avcılar'da 24 yılda ne değişti?
Avcılar'da 24 yılda ne değişti?
Trump'tan '3. Dünya Savaşı' açıklaması
Trump'tan '3. Dünya Savaşı' açıklaması
Sakarya'da otelde korkutan yangın
Sakarya'da otelde korkutan yangın
Blinken'dan Türkiye-Yunanistan ilişkileri açıklaması
Blinken'dan Türkiye-Yunanistan ilişkileri açıklaması

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.