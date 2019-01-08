Altun, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bolton'un Cumhurbaşkanlığı Külliyesi´nde Türk mevkidaşı İbrahim Kalın ile bir araya geldiğini hatırlatan Altun, İngilizce yaptığı açıklamada şöyle dedi:



"Kendisinin ziyareti sırasında dünyaca ünlü Türk misafirperverliğini tecrübe etme imkanı bulduğunu umuyorum. Türkiye´nin güvenliği pazarlık meselesi değildir. Bizim terörle mücadelemizin 'nasıl'ı değil, sadece 'ne zaman'ı olur. Suriye Kürtlerini terör örgütüyle bir tutmak, hem Kürt halkına hem de bizim zekamıza hakaret etmek demektir."



