Cumhurbaşkanlığı'ndan 12'nci Kalkınma Planı genelgesi

DHA

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre; 2053 vizyonu doğrultusunda oluşturulacak 12'nci Kalkınma Planı, 2024- 2028 dönemini kapsayacak.

Bu sürede oluşturulacak strateji ve hayata geçirilecek uygulamalarla refahın artırılması ve daha adil paylaşılması sağlanacak. Ekonomik ve sosyal kalkınma adımlarına devam edilecek. DHA'nın haberine göre; küresel düzeyde süregelen ekonomik, sosyal, jeopolitik ve siyasi dengesizliklerin oluşturduğu tehditlerin giderilmesi için öncelikler belirlenecek.

Planın hazırlık çalışmaları kapsamında Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda kamu, özel ve sivil toplum temsilcileri ile akademik çevreleri bir araya getirecek, büyüme, enflasyon, tarım, hayvancılık, güvenlik, ticaret, turizm, inşaat, eğitim, aile, yoksulluk, konut, su, iklim değişikliği gibi pek çok konuda 54 adet özel ihtisas komisyonu kuruldu.

Ayrıca, konunun uzmanlarının yer alacağı kalkınma, dış ticaret, sanayi, mesleki eğitim, bağımlılıkla mücadele, iş sağlığı ve diğer alanlarla ilgili 26 tane çalışma grubu oluşturuldu. İhtiyaç duyulması halinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca yeni komisyon ve gruplar da kurulabilecek.