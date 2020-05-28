Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün son kez video konferans yoluyla toplanıyor. Toplantıda sokağa çıkma kısıtlamaları ile 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için yeni imkanlar ile ekonomik paketler masada olacak.
Koronavirüs nedeniyle bir süredir video konferans yöntemiyle toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi son kez bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Ankara'ya geçmesiyle birlikte, toplantıların yüz yüze yapılması bekleniyor.
SEYAHAT YASAĞI
15 günlük periyotlar halinde uzatılan şehirlerarası seyahat yasağı 3 Haziran'da sona eriyor. Diğer yandan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için belirli günlerde sokağa çıkma imkanı da görüşülecek. Toplantıda bu uygulamaların bir süre daha devam ettirilmesi görüşülecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde 20 yaş altı vatandaşlara seslenerek, "Bir süre daha sabırlı olalım" mesajını vermişti. Diğer yandan 65 yaş üstü vatandaşlara verilen seyahat izninin, 20 yaş altı vatandaşlara da verilebileceği ifade edildi.
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları da toplantıda görüşülecek konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri yönünde alınması beklenen kararda, sokağa çıkma kısıtlamalarının bir süre daha devam ettirmesi bekleniyor.
EKONOMİK PAKETLER
Toplantıda ele alınması beklenen bir diğer konuda restoran ve kafelerin açılması olacak. Koronavirüsün kontrol altına alınması sonrası, sosyal mesafeye dikkat edilmesi şartıyla restoran ve kafelerin tekrar açılması da görüşülecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.
PANDEMİ HASTANELERİ AÇILIYOR
Koronavirüs salgının başlaması sonrası Atatürk Havalimanı ile Sancaktepe'ye 45 gün içerisinde inşa edilmesi planlanan pandami hastaneleri tamamlandı. Hastaneler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un fethinin 567'nci yıldönümü olan 29 Mayıs'ta Sancatepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yapacak. 31 Mayıs Pazar günü de Yeşilköy'de yapımı tamamlanan Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ile Hadımköy Dr. İsmail Niyazi Kurtulmuş hastanelerinin açışını gerçekleştirecek.
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