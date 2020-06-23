Cumhurbaşkanı Yardımcılığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecindeki normalleşme adımları çerçevesinde iş dünyası ve futboldaki gelişmeler değerlendirildi.

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