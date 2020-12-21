Fuat Oktay sosyal paylaşım platformu Twitter'da Trend Topic oldu. Milli Siber Güvenlik Zirvesi'nde konuşurken kürsüde fenalaşan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kimdir? Fuat Oktay nereli? İşte Fuat Oktay'ın biyografisi
FUAT OKTAY KİMDİR?
Türk akademisyen, bürokrat ve siyasetçi olarak tanınan Fuat Oktay 1964 yılında Yozgat’ta doğdu. 1985 yılında Çukurova Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduktan sonra üniversitede araştırma görevlisi olarak çalıştı.
1990 yılında, ABD'de otomotiv sektörünün merkezi Detroit'teki Wayne State Üniversitesi’nde imalat mühendisliği ve işletme alanlarında yüksek lisans programlarını tamamladı. Aynı üniversitede endüstri mühendisliği alanında doktora derecesini alarak, havacılık ve otomotiv endüstrisi alanlarında uzmanlaştı.
Beykent Üniversitesi'nde İşletme Bölüm Başkanlığı ve Dekan Yardımcılığı yaptı.
2008-2012 yılları arasında Türk Hava Yolları Stratejik Planlama ve İş Geliştirme, Satış ve Pazarlama, Üretim Planlaması ve Bilgi Teknolojilerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü.
TUSAŞ Yönetim Kurulu üyeliği, Türk Hava Yolları Teknik Yönetim Kurulu üyeliği ve Türk Telekom Yönetim Kurulu başkan yardımcılığı görevinde bulundu.
FUAT OKTAY SİYASİ KARİYERİ
2 Ocak 2012 tarihinden 19 Haziran 2016 tarihine kadar Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevini yürüttü. 19 Haziran 2016 ile 9 Temmuz 2018 tarihleri arasında Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı.[1]
9 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'nin ilk cumhurbaşkanı yardımcısı olarak atandı.
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