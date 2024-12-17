Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz. İsrail'in eylemleri gayrimeşrudur. Hiçbir yabancı güç Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir" dedi.

Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:

Suriye’de yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Antidemokratik yönetim, diktatörlük devrilmiş, Suriye halkı yeni bir ortam oluşturmuştur. Suriye’nin daha kalıcı bir siyasi yapıyla yola devam etmesini istiyoruz. Biz Suriye’de halkın tamamını kapsayan bir siyasi yapılanmayı savunuyoruz ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yanayız. Suriye halkının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelin hep birlikte Suriye'nin inşa sürecine katkıda bulunalım.

"KÜRTLERLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"

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Oynanan oyunlar var çeşitli güç odakların coğrafya üzerine geliştirdikleri projeler var bunlar ne Kürt ne Alevi vatandaşlarımızın dostları bunların kendi hedefleri var bir tane insanımızın bile bu tuzaklara elimizden gelen gayreti göstermek en büyük sorumluluğumuzdur.

Bizim kürtlerle, kürtçe ile bir sorunumuz yoktur. Bizim meselemiz terörsüz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız. Terörün gölgesinde siyaset olmaz. Hiçbir siyasi partinin de terör örgütlerinin gölgesi altında siyaset yapmaması gerekir. Bir insanımızın bile bu emperyalist oyunlara yem olmaması için elimizden gelen gayreti göstermek en temel sorumluluğumuzdur.