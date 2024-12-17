Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM'de konuştu: Sonucu hep birlikte göreceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmelerinde konuştu. Yılmaz, asgari ücretle ilgili olarak, "Asgari ücret ile ilgili müzakereler devam ediyor. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Bu konu kamuyu doğrudan etkilemiyor. Aksine asgari ücret artıkça kamunun primleri artıyor. Küçük işletmelerin yine belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli yapıda olması önemli. Verimliliği artırarak reel zeminde kalıcı şekilde çalışanlarımızın refahını artırmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "İsrail'in Golan Tepelerini aşan eylemlerini son derece tehlikeli ve Suriye'nin istikrarını bozmaya çalışan eylemler olarak görüyoruz. İsrail'in eylemleri gayrimeşrudur. Hiçbir yabancı güç Suriye'nin istikrarını bozucu, geleceğini inşa etme çabasını tahrip edici bir tutum içine girmemelidir" dedi.
"SURİYE'DE HALKIN YANINDAYIZ"
Yılmaz konuşmasına şöyle devam etti:
Suriye’de yeni bir dönemle karşı karşıyayız. Antidemokratik yönetim, diktatörlük devrilmiş, Suriye halkı yeni bir ortam oluşturmuştur. Suriye’nin daha kalıcı bir siyasi yapıyla yola devam etmesini istiyoruz. Biz Suriye’de halkın tamamını kapsayan bir siyasi yapılanmayı savunuyoruz ve Suriye'nin toprak bütünlüğünden, egemenliğinden yanayız. Suriye halkının yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. Gelin hep birlikte Suriye'nin inşa sürecine katkıda bulunalım.
"KÜRTLERLE İLGİLİ SORUNUMUZ YOK"
Oynanan oyunlar var çeşitli güç odakların coğrafya üzerine geliştirdikleri projeler var bunlar ne Kürt ne Alevi vatandaşlarımızın dostları bunların kendi hedefleri var bir tane insanımızın bile bu tuzaklara elimizden gelen gayreti göstermek en büyük sorumluluğumuzdur.
Bizim kürtlerle, kürtçe ile bir sorunumuz yoktur. Bizim meselemiz terörsüz Türkiye'dir. Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı yapmaya kararlıyız. Terörün gölgesinde siyaset olmaz. Hiçbir siyasi partinin de terör örgütlerinin gölgesi altında siyaset yapmaması gerekir. Bir insanımızın bile bu emperyalist oyunlara yem olmaması için elimizden gelen gayreti göstermek en temel sorumluluğumuzdur.
"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
Portekiz donanması için iki adet denizde ikmal ve lojistik destek gemisi imza törenine katıldım bu imzalar atıldı tarihimizde ilk defa bir AB ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı sözleşmesi yapıldı hayırlı uğurlu olsun.
ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMALARI
Asgari ücretle müzakere devam ediyor. Sonucunu hep birlikte göreceğiz. Kamuyu doğrudan etkilemiyor ücret düzeni bakımından kamuda zaten asgari ücret yok. Aksine asgari ücret arttıkça kamunun primleri artıyor bu da işveren üzerinde prim yükü oluşturuyor.Özellikle küçük işletmelerin belli yörelerin üretim gücünü koruma bakımından asgari ücretin dengeli bir yapıda gelişmesi önemli. İşletmeler sürdürülebilir olmazsa verimli olması sağlıklı bir şekilde istihdam oluşumu ve ücret oluşumu gelişmez .Dolayısıyla verimliliği arttırarak rekabet güçlendirilerek reel zeminde kalıcı bir şekilde çalışanlarımızın refahını arttırmaya devam edeceğiz
Enflasyonda düşüş seyri başladı, 28 puan düşüş var. Enflasyon düştükçe büyüme, gelir dağılımı daha iyi bir noktaya çıkacaktır.