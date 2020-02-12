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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Konya'da şiddet gören kadını kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'le ilgili soruya Erdoğan, “Şimdi orada Kadir insani, vicdani bir durum sergiledi. Bundan sonraki süreç tamamen yargı ile ilgili bir süreç. Temenni ederiz ki adil bir karara varırlar” cevabını verdi.

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Gül, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kadir Şeker davasını değerlendiren Gül, "Hepimize düşen soruşturmayı beklemek. Bir kişi tutuklu olunca mahkum olmuş gibi değerlendirmek yanlıştır. Suçludur demek doğru değil, salıverilince suçsuz anlamı çıkmaz. Hepimiz hakim ve savcıları bekleyecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ'NÜN SİYASİ AYAĞI

Bakan Gül, FETÖ'nün siyasi ayağı konusunda, "Bütün hedefleri, operasyonu Tayyip Erdoğan'a yöneltmişken, siyasi ayak Tayyip Erdoğan demek milletin aklıyla dalga geçmektir. Bu tür şeylerin kabulü mümkün değildir" dedi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı meydana geldi. 4 ay önce Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp olayın yaşandığı parka geldi. Özgür Duran peşinden geldiği kadını park ortasında dövmeye başladı. Bu sırada olayı görüp müdahale eden Kadir Şeker, çıkan arbede sırasında Özgür Duran'ı kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.