Reuters

Atlantik Konseyi'nin video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıya katılan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu.

Reuters haber ajansında yer alan bir habere göre, Rusya'dan satın alınan S-400'lere de değinen Kalın, "S-400'lerin aktive edilmesi koronavirüs sebebiyle gecikme oldu ancak, ilerleyen zamanlarda planlandığı şekilde devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kalın açıklamasında, Erdoğan ve Trump'ın birkaç kez Patriot füzeleri hakkında konuştuğunu da belirtti.