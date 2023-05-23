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Son dakika: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Seçimlere katılım oranı nasıl?

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında oy kullanma işlemi sürüyor: Seçimlere katılım oranı nasıl?

Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışında 20 Mayıs itibariyle oy verme işlemi başlarken, bazı ülkelerde sandıklar kapandı. YSK'nın açıkladığı son verilere göre şu ana kadar oy kullananların sayısı 1 milyon 466 bini geçti

Giriş: 23.05.2023 - 07:52 | Güncelleme: ABONE OL
AA / HABERTURK.COM

  • Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 466 bin 452'ye ulaştı.

     

     

  • Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

     

     

  • Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

  • ABD, Kanada, İngiltere, Avustralya ve 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi 24 Mayıs'a kadar sürecek.

  • SANDIKLAR BAZI ÜLKELERDE KAPANDI

    20 Mayıs'ta başlayan oy kullanma işlemi bazı ülkelerde sona erdi. O ülkelerden bazıları; İrlanda, İtalya, Kuzey Makedonya, Kosova, Bosna Hersek, Karadağ, Sırbistan, Çin, İran, Litvanya, Estonya, Polonya

  • ALMANYA

    Almanya'da yaşayan Türk vatandaşları, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turu için oy vermeye devam ediyorlar.

    Hafta sonu boyunca başkent Berlin'deki vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde seçim merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

  • POLONYA'DAKİ OY PUSULALARI TÜRKİYE'YE GÖNDERİLDİ

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Polonya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

  • BOSNA HERSEK, SIRBİSTAN VE KARADAĞ'DAKİ PUSULALAR TÜRKİYE'YE GELDİ 

    Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Bosna Hersek, Sırbistan ve Karadağ'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi.

     

     

  • LİTVANYA

    Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Litvanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

    Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.

    Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Vilnius Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.

     

    Akşam saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, Türkiye'ye götürülmek üzere, diplomatik kuryeler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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