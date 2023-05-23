LİTVANYA
Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için Litvanya'daki Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.
Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Vilnius Büyükelçiliğinde 20-21 Mayıs'ta yapıldı.
Sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan kapalı zarflar, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra gece Vilnius Büyükelçiliğinde muhafaza edildi.
Akşam saatlerinde havalimanına taşınan oy torbaları, Türkiye'ye götürülmek üzere, diplomatik kuryeler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçağa konuldu.