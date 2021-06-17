Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da Antalya'ya geldi.

Erdoğan, Antalya'da bugün Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Zirvesi'ne (GDAÜ) ve cuma günü de Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak