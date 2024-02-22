Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim otobüsünde keman çalan kızı dinledi
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Denizli'de seçim otobüsünde keman çalan genci dinledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile müzisyen kızın diyaloğu o anlara damgasını vurdu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışmaları için geldiği Denizli'de bir sürprizle karşılaştı. Seçim otobüsünde kemanıyla 'Çanakkale türküsünü' çalan genç kıza rastlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir süre türküye eşlik etti.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun o anları sosyal medya platformu olan X hesabından paylaştı:
RENKLİ DİYALOG
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile genç müzisyen arasında şu diyalog geçti:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaça gidiyorsun?
Müzisyen kız: 6. sınıfa gidiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne kadar zamanda başladın?
Müzisyen kız: 4 senedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maşallah! Kaç kardeşsiniz?
Müzisyen kız: 2 ağabeyim var.
"KEMANIN YANINDA BİR DE UDU ÇALARSAN..."
Daha sonra sohbete dahil olan müzisyen genç müzisyenin annesi kızının konservatuvar öğrencisi olduğunu ve çocuk korosunda yer aldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, keman çalan kızla sohbetini "Kemanın yanında bir de udu yaparsan, o zaman çok iyi olur. Ud kolay zaten. Keman zaten bu iş için önemli" sözleriyle tamamladı.