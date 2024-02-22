Muğla'da bir koca öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! - Haberler

Muğla'da bir koca öğretmen eşinin burnunu ve omurgasını kırdı! - Haberler

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Muğla'da olay, 18 Şubat'ta, saat 03.00 sıralarında, merkez Menteşe ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi.

EŞİNİ DARP EDİP KAÇTI

DHA'da yer alan habere göre apartmanda çığlık seslerini duyanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eşini darp eden Mücahit G. (37), kaçtı.

KANLAR İÇİNDE YERDE YATIYORDU

Adrese sevk edilen polis ekipleri, kapısı açık kalan daireden içeri girince G.G.'yi (37) kanlar içinde yerde yatarken buldu.

OMURGASINI DA KIRDI

Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan G.G.'nin tetkik ve muayenesinde, burnunda ve belininin omurga kemiğinde kırıklar olduğu belirlendi.

YAKALANIP TUTUKLANDI

G.G., tedavisinin ardından taburcu edilirken, kaçan Mücahit G. polis tarafından yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklanan Mücahit G., savcılıktaki ifadesinde susma hakkını kullandı.