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        Haberler Gündem Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak, İstanbul'da hava 17 dereceye yükselecek - Son dakika hava durumu

        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, Marmara Bölgesi'nde önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 dereceleri aşacağını belirtti. Öztel, "Günlük 7°C ile 23°C arasında hava sıcaklığına maruz kalıyoruz, biri kışa benzer bir soğuk, diğeri güneş altında yaz başlangıcı gibi sıcak" ifadelerini kullandı. "Şubat sonları yaklaşırken batıda kar havası bekledik fakat güncel tahminler alın size ilkbahar dedi" değerlendirmesinde de bulunan Öztel, "Bu durum doğada pek çok yan etkisi ile yaşamı ve insanları etkiliyor. Arılar, baharda gezecekleri kırlar ve çiçekler öncesi yorgun. Ayılar zaten iki kıştır uykusuz, denizdeki balıklar ise yeterince soğumayan su nedeniyle istedikleri besinleri bulamamış olabilir" dedi

        Giriş: 22.02.2024 - 16:26 Güncelleme: 22.02.2024 - 16:31
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        Marmara'da sıcaklık 20 dereceyi aşacak
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        Batı bölgelerde gündüz hava güneşle birlikte ısınıyor. Gelecek 5 gün içinde Marmara’da yağmur beklenmediği gibi, hava sıcaklıkları hafta sonu Edirne’de 20°C’ye, İstanbul’da 17°C’ye yükselecek. Fakat günün erken saatleri ve aslında gölge alanlar yine soğuk, sabah işe ya da okula gitmek için evden çıkanları 7°C hissedilen sıcaklık karşılıyor.

        Marmara’nın gündüz hissedilen sıcaklıkları ise güneş altında 20 ila 23°C’lere kadar ulaşıyor. Dolayısıyla günlük 7°C ile 23°C arasında hava sıcaklığına maruz kalıyoruz, biri kışa benzer bir soğuk, diğeri güneş altında yaz başlangıcı gibi sıcak. Bu durum gelecek 5 gün pek değişmeyecek, hatta gece sıcaklıkları da 2-3°C artacak.

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        "DOĞUDA DA SICAKLIKLAR ARTACAK"

        Bugün Anadolu’nun iç ve doğu kesimlerinde kar yağıyor, hala kış havasının içinde olan Kayseri, Sivas, Erzincan, Elazığ gibi merkezlere hem bugün hem de 23 Şubat Cuma günü taze kar yağacak.

        Hafta sonu Doğu Anadolu ve Güneydoğu genelinde de hava açıyor, tıpkı batı bölgeler gibi hava sıcaklıkları yükseliyor. Bu ısınma ve güney yönlerden esen rüzgarlar, Anadolu’nun dağlarındaki zaten ince olan kar örtüsünü alıp götürüyor, eritiyor ve buharlaştırıyor. Doğu Anadolu çevresindeki karların erimesi ise neyse ki mevsime uygun biçimde ilkbahar başlangıcından itibaren olacak görünüyor.

        "DOĞADA PEK ÇOK YAN ETKİSİ İLE YAŞAMI ETKİLİYOR"

        Şubat sonları yaklaşırken batıda da kar havası bekledik fakat güncel tahminler alın size ilkbahar dedi. Bu durum doğada pek çok yan etkisi ile yaşamı ve insanları etkiliyor. Arılar, baharda gezecekleri kırlar ve çiçekler öncesi yorgun. Ayılar zaten iki kıştır uykusuz, denizdeki balıklar ise yeterince soğumayan su nedeniyle istedikleri besinleri bulamamış olabilir. Doğada insanın fark etmediği diğer yüzlerce canlı, kış soğukları ve kar yağışının eksik olması nedeniyle yeni bir adaptasyona zorlanıyor. Dünyanın en sıcak yılı olan 2023’ün devamı da böyle gelişti, Akdeniz havzasının ülkeleri ve Avrupa geneli ile Güney Amerika çok sıcak mevsimler geçirmeyi sürdürüyor.

        Fotoğraflar: AA

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