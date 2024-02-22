Brezilya'da skandal olay: Takım otobüsüne bombalı saldırı!

"ESCOBAR'IN 13 DİKİŞİ VAR"

Kulüp başkanı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." ifadelerini kullandı.