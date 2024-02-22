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        Haberler Spor Futbol Brezilya'da skandal olay: Takım otobüsüne bombalı saldırı! - Futbol Haberleri

        Brezilya'da skandal olay: Takım otobüsüne bombalı saldırı!

        Brezilya'da Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan kupa maçı sonrası konuk takımı taşıyan otobüse Sport Recife taraftarları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. Fortaleza'da 6 futbolcu yaralandı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 22.02.2024 - 20:19
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          Brezilya'daki futbol karşılaşmasının ardından skandal bir olay yaşandı. Güney Amerika ülkesi iki takım olan Sport Recife ile Fortaleza kupa mücadelesinde karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        • 2

          Mücadelenin ardından Fortaleza takım otobüsüne Sport Recife taraftarlarının saldırdığı bildirildi.

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          Sport Recife taraftarlarının gerçekleştirdiği saldırıda bomba kullanıldığı aktarıldı.

        • 4

          Fortalezelı futbolcular Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar'ın yaralandığı açıklandı. 6 oyuncunun da hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

        • 5

          MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI

          Fortaleza Kulübü, saldırı sonrası otobüsün içinden ve dışından görüntüleri sosyal medyada paylaşırken kulüp başkanı Marcelo Paz, olayla ilgili suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.

        • 6

          "ESCOBAR'IN 13 DİKİŞİ VAR"

          Kulüp başkanı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Joao Ricardo'nun kafasında altı dikiş var. Escobar'ın 13 dikişi var. Oyuncular iyileşene ve sorumlular cezalandırılana kadar Fortaleza'nın maça çıkmamasından yanayım. Bu bir cinayet girişimiydi." ifadelerini kullandı.

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