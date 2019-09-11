Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Büyükşehir Belediye Başkanları ile bir araya geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş´ın mazereti nedeniyle katılmadığı toplantıya tüm Büyükşehir Belediye Başkanları katıldı. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu üyeleri de yer aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE İMAMOĞLU'NUN DİYALOĞU

Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre toplantıda Erkem İmamoğlu'nun sandalyesinin kırılması ilginç bir diyaloğa sahne oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandalyeyi göstererek, "Bak bu israfa girer, oturduğun sandalyeyi kırdın" demesi üzerine İmamoğlu ise "İkincisinde sağlam otururum efendim" demesi gülüşmelere yol açtı.

BAŞKANLAR ARASINDA ORTAK WHATSAPP GRUBU KURULDU

Öte yandan büyükşehir belediye başkanları arasında iletişim, koordinasyon, paylamış ve diyaloğun güçlendirilmesi için ortak whatsapp grubu kurulmasına karar verildi.

CHP'Lİ AŞKANLARI TOPLANTIYI BÖYLE DEĞERLENDİRDİ

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ BÜYÜKERŞEN: VERİMLİ TOPLANTI OLDU

Belediye başkanlarının görüşlerinin alınmasına işaret etti. Sayın Ekrem İmamoğlu, ben, Ankara ve Gaziantep Belediye başkanlarından görevlerini belirtmek isteyenler TBBM komisyonlarında dinlenmeli dedi. Bizzat bakanlarla belediye başkanlarımız ayrı ayrı temas etme imkanı buldular. Dolayısıyla çok yararlı oldu. İstanbul Belediyesi diye söylemedi genelde bütün belediyelerle ilgili konuştu. Sadece muhalefet değil aynı zamanda iktidar partisinin belediyelerini de kapsayan konuşma oldu. Meseleye hukuki ve insanlı yönünden yaklaştı. Ekonomik durumlar açısından, vatandaşların ve belediyede çalışanların durumundan baktı. Spesifik olarak herhangi belediyeyi hedef alan bir konuşma yapmadı. Büyükşehir belediye başkanlarımız yerel yönetimler sistemi ve gerekse bizzat kendi belediyelerin sorunlarını içeren dosyalarla gelmiştik. Hem sayın Cumhurbaşkanı hem de bakanlara ilettik. İlgileneceklerini söylediler. Ümitli bir şekilde ayrıldık. Sayın

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ZEYDAN KARALAR: GERGİN HAVA ORTADAN KALKACAK

Bugünkü toplantısının ana konusu belediyelerin düştüğü ekonomik krizdir. Hiçbir belediye şu anda vatandaşına, kentine hizmet etme durumunda değildir ekonomik olarak. Adana'nın gelirinin yüzde 65'e yakın işçiliğe gidiyor. Bizim 2,5-3 maaş işçinin alacağı var. Onun ötesinde hizmet üretemiyor belediye. Belediyelerde çok fazla kadronun, çalışmayan insanların varlığını herkes bilir. Biz de tabii ki çalışanlarımıza karşı ciddi sorumluluğumuz var ama yaklaşık 2,5 milyon Adanalıya da sorumluluğumuz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Geliri arttıracağız, gideri düşüreceğiz. Bugünün en önemli teması, seçimden beri gerginliği devam eden ülkenin sayın Cumhurbaşkanının ifadesiyle bugünden sonra yumuşayacağı ifadeleri oldu. Bakanlarla bizi buluşturduğu, gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için teşekkür ediyoruz kendilerine.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER: BU TOPLANTININ DEVAMI GELMELİ

Diğer belediye başkanlarıyla da aramızda ilk adımın atılması önemliydi. Gerçekten olumlu bir hava vardı salonda. Bu bir başlangıç. Bundan sonra devamı gelirse bu toplantılar faydalı olabilir. Bir komisyon oluştu zaten. CHP ve AK Parti'ye mensup belediye başkanlarından. Bu toplantılar süreklilik ahzederse, istikrarlı giderse fayda sağlanacağını düşünüyoruz. Biz sonuç almak istiyoruz. Özellikle ekonomik olarak önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Mali ve idari olarak sıkıntılar yaşıyoruz. Mersin'de işçi çıkarmalarla ilgili protesto oldu ama bir bardak suda fırtına koparmaktan başka bir şey değil. Benim belediyemde bağlı kuruluşum 36 personel performans referansıyla işten çıkarılmış. Büyükşehir belediyemde bir tane işçi bile çıkarılmamış. Provokasyona çok uğruyoruz. İş yavaşlatma, vatandaşa kötü muamele, belediye otobüslerinde ya da hizmet götüren alanlarda personelimiz bizi sıkıntıya sokuyor. Hizmet yapmak zorundayız. Mali dengelerimizi korumak zorundayız. Kalifiye elemanda güçlük çekiyoruz. Bizim zaman zaman radikal bazı önlemler almamız da anlayışla karşılanmalı. Aksi takdirde hizmet üretebileceğimizi düşünmüyorum.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: ÇOK VERİMLİ BİR BAŞLANGIÇ

Verimli bir buluşma oldu. Sayın Cumhurbaşkanına çok teşekkür ediyoruz. Nasıl yöntem belirleyeceğimiz konuştu. Bir komisyon önerisi yaptık. Kendileri kabul etti. CHP ve AK Partili belediyelerden bir komisyon kurulmasına karar verildi. Karşılıklı sorular soruldu. Sayın bakanlar da cevaplar verdiler. Güzel verimli iyi bir başlangıç.