Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başdanışmanı Hamdi Kılıç'a veda

Bir süredir tedavi gördüğü hastalık nedeniyle hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Değerli kardeşlerim. Şu anda musallada bulunan değerli dava, yol arkadaşımız Hamdi kardeşimiz, uzun bir süre gerçekten ağır bir hastalıkla imtihan oldu. Rabbim taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Hamdi kardeşimiz güçlü bir kalemdi. Güçlü bir beyindi. Bir fikir adamıydı. Bütün yanımızda bir mesai arkadaşı olarak hiçbir zaman işini aksatmadı. İşini yolda komadı. Bütün bu süre boyunca rahatsızlığı dönemi içerisinde işini aksattığına ben şahit olmadım. Son ana kadar. Hele hele vasiyetindeki anı öğrendiğimde çok daha da gerçekten Rabbime şu niyazda bulundum: Ya Rab! Bizleri inşallah cennetinle, cemalinle, sevgili habibin

livâü’l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında müşerref eyle. Şu anda bu cenaze namazına iştirak eden tüm kardeşlerimden de Allah razı olsun. Rabbim birlikte bizleri haşru cem eylesin inşallah. Hep birlikte tekrar burada ruhu şerifleri için birer Fatiha okuyalım.